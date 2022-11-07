美中期選關鍵戰場 民生民主拉鋸 亞利桑那共和黨人着緊經濟 民主黨人捍衛制度

油貴樓貴 兩黨互責

亞利桑那大學管理學院經濟與商業研究中心主任哈蒙德（George W. Hammond）在FPC安排的簡報活動上提到，作為州首府兼最大城市的鳳凰城（Phoenix，其所屬都會區更佔全州人口接近七成），通脹明顯高於全美——2022年8月的城市居民消費物價指數（CPI-U）為13%，明顯高於全國數字的8.3%，其中反映樓價的部分（即Shelter CPI-U）更高達19%，遠高於全國數字的6.2%。即使數據顯示鳳凰城與州內第二大城市圖森（Tucson）樓價9月起有回落迹象，但哈蒙德指出，鑑於當地租金調整通常是每年一次，因此租金伴隨樓價上升的壓力不會迅速消減。

在樓價以外，對依賴汽車出行的美國人來說，汽油價格飈升亦是重要難題。哈蒙德事後接受記者電郵專訪時說，樓價與汽油價格在亞利桑那州同屬關鍵，但汽油價格屬「略為更重要」的選舉議題。他解釋：「對大部分消費者而言，又以汽油價格分屬最顯眼（most visible）通脹組成部分……消費者每周入油。租金上升也重要，但對大部分人來說，租金一年才調整一次，消費者也只會偶爾才買屋。」

特朗普支持者斥拜登經濟錯

上周六（5日）在鳳凰城市郊斯科茨代爾（Scottsdale）參與共和黨拉票活動的特朗普支持者琳達（Lynda）向本報稱，她最關注的選舉議題是經濟。琳達表示自己做小生意，受疫下經濟不景民眾消費減少所影響，對新冠封城和口罩令等大感不滿。她指食物和租金價格等高企，令其開銷起碼增四成，又指年輕人甚至難以置業，「不符合擁有自己一個家的美國夢」。被問到這應否算作拜登的錯，琳達立即答道：「絕對是！所有人都知道。」她批評拜登自上任起作出大量錯誤政策決定，其一後果是造成汽油等能源價格飈升。

民主黨馬里科帕縣（Maricopa，鳳凰城所在縣份）支部第一副主席奧尼爾（Patti O'Neal）上周五在FPC安排的簡報上，向本報承認汽油價格等帶動的通脹是問題，但她提醒當前就業市場情况是歷來最佳（記者按：美國10月失業率為3.7%，從歷史看算是低位，但不是最低），這點應「歸功於拜登」。她指通脹是全球性的，不止在美國發生，美國的表現已比許多國家出色。她承認通脹造成的情况「艱難」，但拜登政府已盡全力應對，汽油價格也已比高位回落不少。談到通脹問題的政治傳訊（political messaging），她則強調政府內部開會的商討更長更複雜，並非三言兩語的花巧信息就可解決問題。

據美國汽車協會（AAA）統計數據，亞利桑那州汽油平均價格6月中旬一度錄得新高，標準無鉛汽油價格6月17日升至每加侖5.388美元，兩日後柴油價格高見每加侖5.942美元。當地汽油價格近期顯著回落，問題在於難以肯定選民是否「有感」：以11月5日為例，州內標準汽油平均價格為每加侖4.258美元，但比一年前同日的每加侖3.586美元仍高一大截——州內柴油平均價格亦然，11月5日每加侖5.139美元，高於一年前同日的每加侖3.832美元。

共和黨被指一味投訴乏方案

曾任民主黨馬里科帕縣支部主席、現為民主黨亞利桑那州務卿候選人擔任高級顧問的斯魯戈基（Steven Slugocki）則向本報稱，共和黨人只會空談，根本沒有計劃，只想確保人們談及通脹，但不想修復問題之處，只想投訴問題和選上職位。他指摘共和黨人在幾乎每一次紓解通脹的方案上都投反對票，正是反映上述問題。

選民：捍衛民主更重要

在經濟牌不好打下，民主黨人這次更強調捍衛民主，並要阻止特朗普及其支持者「搞破壞」，這論述得到部分選民呼應。在鳳凰城市中心一處投票站外，土生土長的居民法蒂瑪（Fatima）提前投票前接受訪問，她說通脹問題是「困境」，但這不是美國未曾經歷的事情，「我們終將會度過」，但權利被剝奪則不然，她認為捍衛民主要比價格或通脹等其他任何事情更重要。

明報記者 周宏量 鳳凰城報道

（2022美國中期選舉）