華郵：美籲烏釋談判信號保道德高地

澤連斯基上月4日簽署法令，宣布不可能與俄國總統普京談判。美國官員和烏克蘭官員都認為普京目前不在乎談判，但承認澤連斯基的「禁止談判令」引起歐洲、非洲和拉丁美洲部分地區關注，而這些地區對俄軍侵烏引起的糧食與燃料成本上漲感受最深。

這反映拜登政府在烏克蘭問題上立場複雜，美國官員曾公開承諾，不管戰爭打多久，都會以巨額援助支持烏克蘭到底，但私下又希望找到結束戰爭的方案。

美官員指盟友已現「援烏疲勞」

有美國官員向《華郵》指出，部分盟友已現「援烏疲勞」。美國有民調顯示，共和黨人對目前援烏規模的支持率正減少，意味如果共和黨在周二中期選舉後重奪國會控制權，白宮若要繼續以冷戰以來的最高年度軍援金額支持烏克蘭，可能面對國會阻力。

伊朗：戰前數月供應無人機予俄

俄羅斯被指最近出動伊朗無人機襲烏，伊朗多番否認後，外長阿米爾-阿卜杜拉希揚上周六終於首度承認，在俄軍侵烏前數月向俄羅斯供應小量無人機。澤連斯基指伊朗說謊，將促使國際更努力調查俄伊之間的恐怖主義合作。

（華盛頓郵報/路透社）

（俄軍侵烏）