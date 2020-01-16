氣候損失補償列COP議程 尋機制融資助脆弱國

COP27昨起至18日在埃及海濱城市沙姆沙伊赫（Sharm el-Sheikh）舉行。昨揭幕即舉行全體會議，決定今次大會議程。大會主席舒凱里（Sameh Shoukry）宣布，首度在COP與《巴黎協定》的正式議程上，為應對損失與損害所需的融資安排創造討論空間。議程不會研討具約束力的責任與賠償，並有意在「不遲於2024年」作最終決定。他說：「納此議程，反映了大家對氣候災難受害者的團結意識。」

盼不遲於2024有最終決定

《金字塔報》昨報道，與會代表在揭幕前，已就議程用語問題閉門熱議20小時直至昨日凌晨4時。發達國家強調，支持為損失與損害融資，但不是追究責任與賠償。

2013年華沙COP大會通過，應該要有融資機制去支持易受氣候影響的發展中國家。到上屆在格拉斯哥舉行的氣候大會，美國和歐盟等高收入地區阻撓就氣候損失設立融資機構的建議，但贊成以3年時間討論相關資金問題。

聯合國表示，2021年全球5900萬人在其本國境內流離失所，當中最少有一半事關氣候暖化。今年以來，巴基斯坦暴雨成災導致三分之一國土變成澤國，連同孟加拉、蘇丹的水災，釀數以千計人死亡，數百萬人喪失家園。東非約5000萬人遇上40年來最嚴重大旱。中國、歐洲、美國等地也先後發生旱災、破紀錄熱浪等天災。

近年各地有數以千計氣候訴訟爭取氣候公義。國際氣候暖化與發展中心主任哈克（Saleemul Huq）向《衛報》表示，希望氣候損失損害賠償問題在今次大會有所進展。

（路透社/衛報/金字塔報）