27歲馬林勒龐門生 接掌法極右政黨

作為馬林勒龐門生的巴爾代拉（Jordan Bardella，圖）昨獲85%黨員票，擊敗得票15%的佩皮尼昂市市長阿利奥（Louis Aliot）。巴爾代拉生於巴黎塞納-聖但尼省，父親是法國人，母親是意大利人。他16歲加入國民聯盟後冒起，2017年成為發言人，他的伴侶是馬林勒龐侄女奧利弗（Nolwenn Olivier）。巴爾代拉是堅定疑歐者。

國民聯盟前身為瑪林父親勒龐（Jean-Marie Le Pen）領導40年的國民陣線，瑪林勒龐32歲侄女瑪麗昂長久以來被視為家族繼承人，但今年總統大選前脫黨支持另一位極右對手澤穆爾斷送了機會。

議員叫同僚「滾回非洲」被罰減薪

國民聯盟在今屆國會選舉中拿下89席，成為國民議會（下議院）內右翼第一大黨，不過這個反移民政黨近日爆出醜聞。國民聯盟議員富爾納上周四在國會向一名非裔同僚大喊「滾回非洲」，被各方譴責種族主義。國民議會前日罕有表決通過將富爾納停職15天及減薪懲罰。

（衛報/法新社/中央社）