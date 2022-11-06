美中期選舉倒數 民主黨搶攻關鍵州力保參院 拜登奧巴馬特朗普同州搶票

政治新聞網站Politico指，在共和黨極有可能在今屆中期選舉重奪聯邦眾議院控制權下，執政民主黨已轉為致力保持聯邦參議院的控制權。選前兩黨在參議院各佔50席，民主黨僅以副總統賀錦麗擁有的決定性一票佔優，因此今次只要丟失任何一席，都意味着把該院控制權拱讓給共和黨。

拜登：失國會控制 執政變「恐怖」

民主黨籍現任總統拜登及前總統奧巴馬過去一周已馬不停蹄到各州拉票，奧巴馬昨日先在匹茲堡為該黨賓夕法尼亞州聯邦參議員候選人費特曼（John Fetterman）拉票，然後兩人會移師費城，與拜登和州長候選人夏皮羅（Josh Shapiro）站台。拜登上周五在伊利諾伊州芝加哥發表演說，警告如果失去國會控制權，其餘下兩年執政環境將變得「恐怖」。他又安撫支持者指自己身為總統，仍有對法案的最終否決權。

特朗普為知名醫生站台

另一邊廂，特朗普昨日亦到賓夕法尼亞主要城市匹茲堡外圍，為共和黨聯邦參議員候選人奧茲（Mehmet Oz）拉票。在大部分其他競逐各州職位的共和黨候選人展現強硬立場之際，奧茲轉走較溫和路線以吸引中間派選民，上周拉票時向支持者呼籲，「在華盛頓（聯邦政府）你需要不這麼極端，而是更為平衡」，方能應對國家挑戰。與共和黨人大多傾向反對槍管不同，本身為醫生的奧茲指他加入政壇前曾任教師，曾有兩名學生遭射殺，故強調希望加強槍管，又表示自己2006至2019年任布拉多克（Braddock）市長期間，曾呼籲增加警隊撥款。

逾3500萬人提前投票超上屆

對手費特曼上周五競選時則批評奧茲「正在利用、而非服務賓夕法尼亞」，質疑他不會重視民生，又反駁對方稱他打擊犯罪增加的態度軟弱。5個最新民調顯示，費特曼與奧茲的支持度相當貼近，至上周五後者平均領先前者0.6個百分點。有趣的是，美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）並未為被外界視為自己「弟子」的名醫奧茲背書，已表示支持費特曼。

今屆中期選舉截至昨日錄得逾3500萬人提前投票，已超越2018年上屆中期選舉的提前投票率，外界關注今屆整體投票率會否打破上屆的最高紀錄。

（華盛頓郵報/Politico/CNN/NBC）

（2022美國中期選舉）