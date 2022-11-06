允2030前停濫伐樹木 締約國鮮履行承諾

去年全球伐林面積只減6.3%

專家指出，倘如履行停止濫伐承諾，全球砍伐的林地將會由2021年至2030年間逐年減少10%。不過，上月發表的「森林宣言評估」報告引述《全球森林觀察》調查數據，指出過去一年全球伐林面積只減少6.3%，大部分締約國亦未有加強保護森林的詳細構想與實施計劃。此外，全球各國預定的每年保育林木的經費只有23億美元，遠低於評估的4600億美元。

三大雨林國中，印尼表現最積極，在市場與商業壓力下改善了相關執法和管理，已連續6年減少伐林面積，但巴西和剛果民主共和國的減伐計劃近乎胎死腹中。

巴西前總統博索納羅鼓勵開發森林，位於該國的全球最大雨林亞馬遜森林繼2021年錄得最大的萎縮幅度，今年以來又有多23%面積被夷。但明年1月就職的候任總統盧拉承諾制止砍伐，並擬上台後馬上採取保護亞馬遜行動。環保人士和學者希望不久將能扭轉情况。剛果民主共和國卻因貧窮和欠法紀，難以阻攔民眾伐林闢地農耕、非法採木和非法開發，政府還擬開發保育地採探石油、天然氣。

（路透社/衛報）