氣候峰會今舉行 能源危機高通脹成陰霾 富國減碳撥款拖數 助窮國轉型現變數

今屆聯合國氣候變化大會口號是「落實COP」（Implementation COP），預定商議包括：制定「應對氣候危機工作項目」（mitigation work programme），在2030年之前採取更有效合作與加快減排；由美國等主要製造污染國融資，補償最受氣候問題困擾貧國的氣候賠償機制等。

南非2050前碳中和需5000億美元

發展中國家財力薄弱，更兼許多深受債務困擾，負擔綠色轉型甚為吃力。以南非為例，將參與峰會的南非總統馬福薩（Cyril Ramaphosa）前天（4日）表示，需要富國擴大承諾撥款，協助該國應付未來5年耗資達840億美元（6552億港元）的能源轉型大計。南非這世界12大污染國之一，其八成電力源自燒煤。世界銀行表示南非要於2050年或之前達至碳中和，需要5000億美元左右，而該國要使一間大型火力發電站退役轉用再生能源代替，便用了近5億美元。

發展中國家急需援助，但已發展國家「拖數」問題嚴重。2009年那屆大會，富國答應從2020年的5年間，每年向發展中國家融資1000億美元，但經合組織（OECD）上月底指出相關國家迄今實際只付出了833億美元。另外，聯合國環境署最近報告稱，世界在2030年前每年需要逾3000億美元去應付旱災、海水上升、嚴重風暴等氣候危機影響，那將加重發展中國家的負擔。

聯合國秘書長古特雷斯上周四（3日）接受英國《衛報》專訪時表示，現在是發展中國家與已發展國家達成「歷史性協定」、由富國向窮國提供資金與技術加快再新能源轉型的時機，否則按現時情况而言，大家俱將「劫數難逃」。

不過，富瑞集團歐洲中東及非洲地區的環境、社會、管治與可持續金融主管薩瑟姆斯（Luke Sussams）表示，氣候融資固然重要，但鑑於當今時局，期望大會在這方面達成重要決議，並不樂觀。各國經歷新冠疫情經濟民生尚未復原，又隨着俄軍侵烏引發地緣政治緊張，衍生高能源價格、糧食安全、推高通脹、高息等連環問題。富國已然緊縮開支，還擱下原來的減用化石燃料計劃，重啟火力發電站等，令人懷疑是否仍有意願出資扶助貧國。

此外，兩大廢氣排放國中國和美國關係緊張，也可能窒礙大會議決成果。中國智庫綠色創新發展中心董事莫爭春表示，中美在氣候方面的溝通仍然滯後，難以見得中美會合作推動全球氣候行動，而且美國參議院主張把中國剔出發展中國家之列，那將改變中國的談判位置，可使中國被歸類為已發展國家而要作出氣候融資。美國氣候特使克里表示，9月曾發電郵予中方氣候特使解振華溝通，但未獲回覆。

「環保少女」轟沒變革決心拒出席

在COP24發言知名的大會常客、瑞典「環保少女」通貝里（Greta Thunberg）批評氣候峰會與會者志在「洗綠」（greenwashing），沒有徹底變革決心，今屆將不出席大會。

（金融時報/法新社）