民主黨告急 高層「藍州」拉票防大敗

賀錦麗希拉里紐約州助選

拜登周四（3日）先後到新墨西哥州和加州發表講話，除就汽油價格高企及通脹指摘石油公司謀取暴利外，亦宣揚將免除數以十億美元計學生貸款，以爭取年輕選民支持，以及再次強調今屆選舉事關捍衛民主。他周五計劃在加州北部以及伊利諾伊州，周六到賓夕法尼亞州，最後在下周一於馬里蘭州演說及活動。副總統賀錦麗及前國務卿希拉里周四則在傳統民主黨州分紐約州，為當地民主黨籍州長霍赫爾爭取連任造勢。該州是傳統「藍州」，但民調顯示霍赫爾與共和黨對手支持度接近。第一夫人吉爾則計劃周六到訪關鍵州分之一亞利桑那州。

過去一周為民主黨穿梭多個關鍵州分的還有前總統奧巴馬。他周四現身內華達州北拉斯維加斯的拉票活動，現場有民眾表示拜登雖好，但希望奧巴馬可再任總統。奧巴馬將於周六賓夕法尼亞州的競選活動上，與拜登同台拉票。

（路透社/華盛頓郵報）