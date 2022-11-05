民主黨告急 高層「藍州」拉票防大敗

【明報專訊】美國中期選舉下周二（8日）舉行，民主黨選情告急，除了眾議院大機會陷落外，參議院也有危機，包括正副總統在內的黨內多名重量級人馬，近日分別到各州拉票，以圖扭轉劣勢。《華盛頓郵報》指出，民主黨高層近日全力拉票的地區都是拜登在上屆大選輕鬆拿下的地區，顯示民主黨對今次中期選舉大敗的恐慌情緒。
賀錦麗希拉里紐約州助選
拜登周四（3日）先後到新墨西哥州和加州發表講話，除就汽油價格高企及通脹指摘石油公司謀取暴利外，亦宣揚將免除數以十億美元計學生貸款，以爭取年輕選民支持，以及再次強調今屆選舉事關捍衛民主。他周五計劃在加州北部以及伊利諾伊州，周六到賓夕法尼亞州，最後在下周一於馬里蘭州演說及活動。副總統賀錦麗及前國務卿希拉里周四則在傳統民主黨州分紐約州，為當地民主黨籍州長霍赫爾爭取連任造勢。該州是傳統「藍州」，但民調顯示霍赫爾與共和黨對手支持度接近。第一夫人吉爾則計劃周六到訪關鍵州分之一亞利桑那州。
過去一周為民主黨穿梭多個關鍵州分的還有前總統奧巴馬。他周四現身內華達州北拉斯維加斯的拉票活動，現場有民眾表示拜登雖好，但希望奧巴馬可再任總統。奧巴馬將於周六賓夕法尼亞州的競選活動上，與拜登同台拉票。
（路透社/華盛頓郵報）
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