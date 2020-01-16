韓稱發現逾180朝軍機航跡 出動80軍機應對

韓國聯合參謀本部昨表示，在當地時間昨日早上11時至下午3時偵測到朝鮮出動了米格、蘇愷系列轟炸機等逾180架軍機，它們在東、西岸多個地區活動，雖然沒有越過韓國自設的「戰術行動線」（TAL，界線在朝鮮境內，距38線20至50公里，是韓軍可以及時迎擊挑釁的無形界線），但由於部分軍機初時在「戰術行動線」以北數十公里處的韓軍特別監視線以南起飛，只要10分鐘就可以飛至韓國首都圈，韓方迅速出動戰機應對，並展開後續戰力支援、防空等部署。

美韓動用240餘架軍機周一（10月31日）起進行名為「警惕風暴」的史上最大型聯合空軍演習，並因朝鮮周四發射「火星-17」洲際彈道導彈等導彈，決定將演習延長一天至周六結束。朝鮮外務省昨發聲明，再次警告美國要立刻停止「具挑釁性」的「警惕風暴」聯合軍演。聲明重申朝鮮自衛權。

韓防長警告朝倘用核 將致金正恩政權終結

另外，正在美國訪問的韓國國防部長李鍾燮周四警告，如果朝鮮進行核挑釁，美韓將作出前所未有的反應，美韓防長同日更警告朝鮮，如果向韓國及其區內盟友動用任何核武，將導致金正恩政權終結。路透社引述美高級官員稱，認為中俄有可說服朝鮮不要重啟核試籌碼，盼中俄說服朝鮮別核試。

（Newsis/東亞日報/韓聯社/朝中社）