極右冒起議席翻逾倍 邊緣政客成造王者

結果顯示，由猶太力量（Jewish Power）、民族聯盟（National Union）及反性小眾政黨「諾姆」（Noam）組成的極右聯盟「宗教錫安主義者黨」，其國會議席從原本6席增至14席，幫助右翼利庫德集團領袖內塔尼亞胡取得國會多數。內塔尼亞胡與這些極右政客原保持距離，但2019年起他為鞏固自身權力而開始嘗試團結整個右派。有專家相信，內塔尼亞胡可在國會組建緊密右派多數。

倡猶太至上 深受年輕人首投族歡迎

宗教錫安主義者黨3黨中，猶太力量黨魁本格維爾（Itamar Ben-Gvir）本被視為邊緣政客，如今卻成為「造王者」。他曾表示希望成立新的專責政府部門，驅逐相信是指阿拉伯裔的「敵人」以及對以色列「不忠誠」的人，並將嘗試立法，容許判「恐怖分子」死刑。去年5月以巴衝突後，猶太至上主義的本格維爾聲名鵲起，今次大選深受年輕人及首投族歡迎。

內塔尼亞胡傳記作家普費弗（Anshel Pfeffer，台譯帕菲佛爾）曾稱，極右政黨入閣可能意味擴大西岸地區的猶太人定居點；專責以色列政治的獨立記者及評論員謝扎夫（Noam Sheizaf）則對新政府將以軍事化態度針對阿拉伯裔民眾深感恐懼。

（半島電視台/CNN/金融時報/Axios）