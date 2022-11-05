以色列最大右翼聯盟 奪國會逾半席位 內塔尼亞胡回朝 中東恐陷不穩

以色列中央選委會周四（3日）晚公布周二（1日）大選後的國會120個議席分配，當中73歲內塔尼亞胡領導的利庫德集團得32席，位居第一，連同其盟友宗教錫安主義者黨（Religious Zionist Party）、沙斯黨（Shas）、聖經猶太教聯盟黨（United Torah Judaism），整個右翼陣營共得64席；而看守總理拉皮德（Yair Lapid）的中間偏左陣營只有51席。

拉皮德周四祝賀內塔尼亞胡陣營贏得大選，指示總理辦公室準備權力交接。總統赫爾佐格將於本月16日會見國議各黨派代表。屆時，預料內塔尼亞胡將獲授權組閣，很可能第六度出任總理。

政壇「不死鳥」內塔尼亞胡自1996年累計執政超過15年，並於2009年起為該國史上連續執政最久的總理。他因貪污指控等問題觸發大型示威，去年6月被左翼與親阿拉伯政黨聯手攆下台，現時仍面對受賄、舞弊、違反誠信等控罪。有關案件將於下周一（7日）續審。

危及與黎巴嫩海上邊界協議

內塔尼亞胡反對以色列回到1967年之前的邊界，強調以色列是一個猶太國家，要恢復民族自豪感。加上其聯盟成員屬極端正統及極右政黨，引起國內外憂慮，例如危及拉皮德政府與黎巴嫩經美國斡旋達成、剛於上周生效的海上邊界協議。內塔尼亞胡抨擊該協議惠及與以色列作戰的黎巴嫩武裝組織真主黨，揚言一旦當選要使該協議「失效」。

此外，可預見新政府下以巴和談機會微乎其微。宗教錫安主義者黨總得14席，為國會第三大，料將獲配內閣要職。該黨主張吞併約旦河西岸，黨內關鍵人物本格維爾（Itamar Ben-Gvir）是極端民族主義分子，立場反阿拉伯，一再呼籲安全部門採更大武力應對巴人騷亂。

布林肯對西岸局勢加劇表擔憂

周四晚，巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織從加沙向以色列境內射出4枚火箭，其一被以方攔截，餘3枚在加沙境內爆炸。以色列周五凌晨出動戰機攻擊加沙哈馬斯組織一個地下製造火箭設施。以軍周四又於西岸殖民區杰寧擊殺巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織一名頭目。

美國國務卿布林肯昨致電感謝拉皮德時，對西岸緊張局勢加劇深表擔憂，呼籲各方馬上降溫。

內塔尼亞胡捲土重來，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）、美國共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）等極右翼、民族主義國際政治人物均第一時間送上恭賀。以色列的傳統盟友反應較審慎。美國國務院發言人普萊斯表示，華府希望以色列政府所有官員「秉承開放民主社會的價值觀，包括容忍與尊重公民社會所有人，尤其是少數族裔」。英國呼籲以色列各政黨「不要使用煽動言語，展示對少數族群的容忍與尊重」。

內塔尼亞胡接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問表示，即使聯盟有極右、反阿拉伯政黨，但其政黨握30席，決定權仍在他。他強調與阿拉伯盟友的關係不受影響。

（衛報/紐約時報/法新社）