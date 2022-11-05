美共和黨拒無限支出 中期選後援烏或生變

對烏克蘭的軍事、財政援助在11月8日中期選舉投票臨近之際，成為眾多政治攻防點之一。俄國今年2月底侵烏以來，拜登政府提供烏克蘭的各項安全援助已近180億美元（約1400億港元）。《華爾街日報》稱，眾院有共和黨人已對持續援烏感不耐煩，認為在高通脹和經濟不確定性等因素下，很難說服他們不斷向海外支出。

民調：認為援烏過多者6%增至30%

《華爾街日報》最新民調顯示，認為美國援烏過多的受訪民眾，從3月時僅6%暴增至目前的30%，如此轉變主要在於共和黨選民。48%的共和黨受訪者覺得美國援助過多，遠高於上次民調的6%。民調中57%受訪者支持繼續財政援烏，37%反對；81%的民主黨受訪者支持額外財政援烏，但共和黨與獨立選民分別僅35%和45%。

烏克蘭總理什梅加爾（Denys Shmyhal）近日表示，戰爭已摧毀35%的烏國經濟，呼籲西方立即再給170億美元援助紓困，還向美國開口明年起給他們每月15億美元經援。美國國會內對繼續援烏已現裂痕，眾院許多共和黨人覺得把錢轉供對抗中國及應付國內經濟問題才對。

根據非兩黨的獨立民調分析，共和黨極有可能在中期選舉奪回眾議院控制權，目前的眾院少數黨領袖、共和黨籍加州眾議員麥卡錫（Kevin McCarthy）屆時就會成為眾議院議長。他上月表明，國會若重歸共和黨，「絕不會給烏克蘭開空頭支票」。

（華爾街日報/中央社）

（俄軍侵烏）