俄官暗示棄守赫爾松 烏軍審慎防陷阱 普京稱居民應撤出衝突區 變相認局勢惡化

俄軍2月24日入侵烏克蘭後，俄國防部在3月2日宣布全面控制赫爾松市（Kherson），同月15日再宣布已控制赫爾松州。位於第聶伯河西岸的赫爾松是兵家必爭之地，對俄軍實現向西推進到敖德薩港的目標至關重要；赫爾松州鄰近被俄羅斯吞併的克里米亞半島。俄軍侵烏時，部署在克里米亞的俄軍就取道赫爾松入侵烏國南部。

行政大樓沒掛俄國旗 民眾慶祝

赫爾松副州長斯特列穆索夫（Kirill Stremousov）周四向親俄網媒Solovyov Live表示，他們大部分的部隊很可能撤出第聶伯河西岸，前往河的東岸。西岸除了是赫爾松市所在，也有控制克里米亞水源的第聶伯河水壩。另外，普京昨在莫斯科紅場出席「俄羅斯民族統一日」活動時向親政府人士稱，赫爾松州的民眾應該從最危險的地方撤走，指因平民不應受苦。

有網傳照片顯示赫爾松市的主要行政大樓沒再掛起俄羅斯國旗，美國有線新聞網絡（CNN）說市內有民眾在慶祝。有居民向CNN表示未見俄軍大規模撤走，但俄軍有不尋常行動，市內部分檢查站被拆除。英國《獨立報》引述西方官員稱，大多數在赫爾松的俄軍指揮層級軍人或已渡河離開，留下士氣低落又無人領導的士兵面對烏軍，部分後備役士兵更在沒武器情况下到達戰區。

不過，CNN指第聶伯河西岸的俄軍沒實質撤離行動。赫爾松州議會副主席索博列夫斯基（Yurii Sobolevskyi）表示看不到大規模撤軍，相信俄軍撤走的說法更像陷阱。烏克蘭當局及戰爭分析專家亦質疑俄軍撤走實為設置陷阱，製造投降錯覺，同時為即將到來的重大戰鬥增援。

專家質疑製投降錯覺 準備巷戰

俄方扶植的赫爾松市官員最近數周撤走市內及周邊地區數以萬計居民，又將其總部往東南面遷移約80公里，但烏軍情報機構指俄國派出約4萬名士兵到第聶伯河西岸，阻止烏軍重奪赫爾松。

烏國南部軍事司令部發言人胡梅紐克（Natalia Humeniuk）也認為這可能是陷阱：「這或是特殊挑釁的表現，目的是給人留下定居點已被遺棄、可安全進入的印象，而他們正在為巷戰做準備。」烏國總統澤連斯基上周六向意大利傳媒稱俄軍動向是個詭計，指訓練有素的俄軍已就位，未有離開。

（路透社/獨立報/CNN/華盛頓郵報）

（俄軍侵烏）