埃塞與反政府武裝組織協議永久停火

恢復人道援助

在非洲聯盟斡旋下，埃塞俄比亞政府與TPLF代表在南非行政首都普勒托利亞談判一周後，周三終簽署「永久停止敵對活動」協議。雙方今年3月曾一度同意停火，惟8月戰火再起。但在今次協議中，雙方的承諾較之前更進一步，TPLF願作重大讓步，同意成員解除武裝，重新編入聯邦軍隊。在聯合聲明中，雙方強調「埃塞俄比亞只有一支國防軍」。協議亦容許恢復運送救援物資。埃塞俄比亞總理阿比（Abiy Ahmed）形容協議具紀念性，承諾會遵守內容。聯合國秘書長古特雷斯表示，希望協議能為衝突中數以百萬計受苦民眾帶來慰藉。美英政府均歡迎交戰雙方達成停火協議。

埃塞俄比亞政府軍與TPLF在北部提格雷地區的戰爭自2020年11月爆發以來，該地區與外界隔絕，沒有電力、電話、互聯網及銀行服務，醫院藥物一直短缺。世界衛生組織稱，提格雷地區近九成人需要食物援助，約三分之一兒童營養不良。交戰雙方均被指控犯下種族清洗及性暴力等暴行，部分指控直指協助埃塞政府軍作戰的厄立特里部隊，厄立特里亞代表沒有參與今次和談。

（BBC/中央社）