朝射洲際導彈挑釁 美韓延長軍演回應

朝再射導彈抗議延軍演

韓國聯合參謀本部稱，朝鮮昨晨約7時40分從平壤市順安地區向朝鮮半島東部海域發射洲際彈道導彈，導彈飛行約760公里，高度達1920公里。導彈在飛行期間一級和二級火箭先後成功分離，但推力不足，彈頭未能達到預定速度。及後朝鮮在早上8時39分左右，從距離平安南道價川市不遠的地點發射2枚短程彈道導彈，飛行距離330公里，高度約70公里。韓聯社指出，兩枚導彈疑是被稱為朝版「伊斯坎德爾」的KN-23導彈和朝版「陸軍戰術導彈系統（ATACMS）」的KN-25導彈。今次是朝鮮今年內第7次試射ICBM，亦是5月底以來再試射ICBM。

美譴責試射 籲加強制裁朝鮮

日本全國瞬時警報系統（J-Alert）周四向宮城縣、山形縣和新潟縣居民發出通知，稱導彈疑似飛越日本上空，呼籲民眾留在室內，之後防衛省修正稱導彈並沒有飛過上空。

韓美本周一（10月31日）展開「警戒風暴」聯合空中演習，規模為歷來最大，朝鮮周四試射導彈後，韓國空軍宣布將延長原定周五結束的演習。美國國務院發言人普萊斯表示，朝鮮試射導彈違反多項聯合安理會決議，突顯所有國家有必要全面執行與朝鮮相關的聯合國安理會決議。

英國廣播公司（BBC）引述分析家，朝鮮在美國中期選舉臨近之際連番試射導彈，可能是重施2010至2017年間的伎倆：藉升級緊張局勢，以要求美日韓對話及讓步，而最終目標是以可搭載核武的洲際導彈技術恐嚇美國。

（路透社/法新社/BBC/韓聯社）