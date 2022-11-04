環語思潮：就算政局多亂 保守黨也不敢走的全國大選 ／文：托勒密

同樣爆發危機的還有整套英國經濟系統。當然，因疫情及烏俄戰爭引起的連鎖經濟影響不能賴在執政黨上，但近數星期的經濟措施卻是關鍵的導火線。卓慧思和前財相關浩霆推出的迷你預算案承諾一系列減稅措施，但政府卻沒有替補收入來頂替減稅，令英倫銀行必須出面警告，而市場亦因這項偏激的政策而動盪，整個英國經濟面臨自金融風暴後未有的危機。

在政局和管治上面對雙重危機，工黨及蘇格蘭民族黨已經重新呼籲提前大選，以民主手段更換班子。但究竟這項提議會在現實發展嗎？

現時大選 保守黨勢失過半議席

現在大選，保守黨無異於政治自殺。上月24日上任的新黨魁辛偉誠在首次保守黨議員的會議中已經確定當局不會提前舉行全國大選（詳見延伸閱讀），並承諾首要任務將會是穩定經濟並履行保守黨於2019年大選中的承諾，以挽回民主授權執政。管治班子很清楚舉行大選必定會面臨大敗，畢竟這幾個月的政治風波或許已經摧毁了民眾對執政黨的信心。根據當地民調，卓慧思帶領的保守黨支持率急跌，相反工黨以反對黨姿態得到超過半數的支持率，高峰時期拋離保守黨33點。

大膽假設，假如首相辛偉誠突然以「奉行民主精神」為由提前舉行大選，保守黨則必定大敗，失去超過半數議席。根據現時民調估計，工黨將會贏得接近絕對多數議席，總共453席。他們亦將會成功修復2019年倒塌的「紅牆」重奪在英格蘭北部的勢力。在這種絕對優勢之下，工黨根本可以通過任何法例，完全控制整個英國政局。相反，保守黨將會失去274個議席，由2019年的365急跌至91席。在英國這個兩黨制中，得到如此議席將會嚴重重創保守黨的政治影響力。假設工黨真的能平穩局面，那保守黨就更加難以在往後翻身。所以，若推行大選真的有機會完全摧毁保守黨在英國政治的立足之地。

郝爾彬遺左翼勢力 工黨半分裂

不過同樣地也值得留意工黨的內部政治。黨魁施紀賢作為黨內比較中間派的力量，他也還未能完全統一前任黨魁郝爾彬遺留下來的左翼勢力，工黨還是處於半分裂狀態。若果工黨在大選中勝出，所有新任議員或許會打破工黨內部的權力鬥爭。如果施紀賢為首的務實左派成功鞏固權力，或許可以把工黨所謂極左翼共產主義的形象拉回接近中間的政治光譜。但如果郝爾彬等人成功翻盤，在這個絕對多數情况下，他們奉行的社會主義或真的可在英國「落地」。但當然在英國經濟已經衰退的情况下，這樣的政策也可以重複卓慧思一樣的經濟破壞。

一般來說英國選民對於同一個政黨執政的「忍耐期限」在10年左右，而現已執政12年的保守黨面對的困境更是前所未有。脫歐這場自討苦吃的鬧劇不提，光是新首相本人家族的逃稅問題以及保守黨內部的其他醜聞已經足夠讓保守黨頭痛。當然，比起眼睜睜看着工黨上台，這些都可以說是「甜蜜的煩惱」。

下一屆的全國大選已經定在2025年的1月，即是現在的保守黨還有兩年多的時間盡可能挽回民心。從辛偉誠堅持使用約翰遜2019年的政治藍圖，可以看出他希望挽救當年民望的方法。加上在黨魁競選期間，他所預言卓慧思推行減稅經濟政策所帶來的致命後果真的如實出現，至少對保守黨支持者而言，他的上任或許可以真的修補這一個半月的經濟衰退。不論是為個人聲譽還是政黨前景，辛偉誠當務之急是盡快修補與民眾的關係，從而挽回政局。

文：托勒密

言遠合近，國際大勢觀潮者