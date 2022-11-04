兩黨針對缺席票興訟 為挑戰選舉鋪路

迄今逾115宗 難望開選前審結

《紐約時報》引述追蹤選舉訴訟的左翼網站Democracy Docket指，今年迄今有逾115宗涉及選舉的訴訟，民主及共和兩黨各佔大約一半，而2020年同期，類似訴訟少於70宗。這些訴訟大多針對缺席投票（absentee ballot）問題，包括選舉官員點算不完整、有錯誤或遲到選票的爭議，而大多數的訴訟不太可能在下周二前審結。

報道指有份興訟的包括大型律師行的合伙人。2020年協助特朗普構思推翻選舉結果策略的律師米切爾（Cleta Mitchell）和伊斯門（John Eastman），正動員民眾尋找選舉舞弊證據；保守派法律組織Thomas More Society的律師最近在賓夕法尼亞州提訟，質疑官員處理缺席選票的方法。

加州大學洛杉磯分校的法律教授哈森（Richard L. Hasen）形容這些待決訴訟，將來可為指控選舉舞弊和挑戰民主黨人勝選結果提供基礎。

（紐約時報）