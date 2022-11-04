中期選逼近 拜登打「民主危機牌」谷票 共和黨轟轉移通脹問題 圖以演說分裂美國

拜登周三晚黃金時段在鄰近國會山莊的鐵路樞紐華盛頓聯合車站（Washington Union Station）發表全國電視演說，強調今次選舉攸關民主，指中期選舉中有州長、議員等各級候選人不承諾接受選舉結果，形容這讓「美國走上混亂之路」，強調「這是前所未有、不合法，且很不美國（un-American）」。

稱民主受威脅 暗斥特朗普塑謊言

拜登又指今年選舉非如往常，選票將決定保衛民主或威脅美國，期望選民自問所投票支持的候選人是否將接受美國民眾和選區民眾的合法意志；那人又會否無論輸贏都接受選舉結果。他強調相關問題相當關鍵，關乎美國未來和民主命運，呼籲選民慎重考慮。

此外，拜登表示眾所周知「選輸了的美國前總統」（指特朗普）聲稱2020年選舉結果「被竊」，並以此「巨大謊言」作為共和黨內「讓美國再次偉大」（MAGA）派的「信條」，警告MAGA派正成為共和黨內的推動力量，「質疑不單止過去，而且今屆以及未來選舉的合法性」，「打壓選民投票權並推翻選舉系統」。他引述襲擊佩洛西丈夫的疑犯作案時不斷問「南希（佩洛西）在哪裏？」，與前年1月6日闖進國會山莊暴徒的行為如出一轍，呼籲美國民眾必須團結並挺身而出，確保政治暴力及威逼選民「在美國沒有一席位」。

拜登指控特朗普支持者及共和黨人試圖繼續否定選舉並非空穴來風。英國《金融時報》統計至少22名共和黨候選人曾否定2020年總統大選結果，其中包括該黨亞利桑那州長候選人萊克（Kari Lake）以及賓夕法尼亞州長候選人馬斯特里亞諾（Doug Mastriano）。馬斯特里亞諾上月在《華盛頓郵報》選舉調查中，拒絕承諾必然接受今次選舉結果。而獲特朗普認可的萊克多次被問到會否接受敗給民主黨對手時，反覆強調自己「不會輸」，「將接受自己勝利的結果」。亞利桑那州在提前投票期間，有選民投訴被自我委任的監票人士持械威脅。

指共和黨人拒承諾接受選舉結果

共和黨人抨擊拜登演說未有處理通脹等選民最關注的問題。眾議院共和黨少數派領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）在Twitter稱拜登對其推高民眾生活成本的政策難以啟齒，故試圖以演說「分裂美國」。共和黨全國委員會主席麥克丹尼爾（Ronna McDaniel）形容拜登「沮喪且不誠實」，批評在共和黨集中於選民最切身問題的同時，民主黨則在選舉前的最後日子，因與家庭關注問題脫節而在「胡亂掙扎」。美國廣播公司（ABC）周日（10月30日）最新民調顯示，28%美國選民將經濟列為最重要的議題、通脹以22%緊隨其後，墮胎權則獲16%得票排第三。

（紐約時報/衛報/華盛頓郵報/金融時報/中央社）