CNN：伊朗擬高精準導彈運俄

近千武器年底前運俄

長期監察伊朗武器計劃的西方某國官員向CNN表示，該最新協議的運送批次將是伊朗首次向俄羅斯提供高精準地對地導彈。相關批次亦包括約450架用作攻擊等各類型無人機。西方不清楚這批武器的確實運送日期，但預計是在今年底前付運。

烏克蘭傳媒引述該國空軍發言人伊赫納特（Yurii Ihnat）稱，俄羅斯急於從伊朗補購快用光的伊斯坎德爾（Iskander）高超音速導彈。他又說，雖然理論上該類導彈可被擊落，但烏軍只有防空系統，沒有針對地對地導彈的防禦系統，要截擊這些導彈有困難。他相信，俄軍將把該類導彈部署在靠近烏克蘭北面的邊境，打擊烏境內的目標。

烏無針對防禦系統難截擊

CNN周一引述一名美國高級國防官員表示，未能提供傳聞伊朗正準備向俄羅斯提供導彈的相關消息。美國國防部發言人賴德周二表示，美方「關切」俄羅斯可能「從伊朗尋求更多先進武器，包括地對地導彈，以用於烏克蘭」。

伊朗駐聯合國使團暫未回應事件。該國一直否認為俄軍侵烏提供武器，並強調「將來也不會」。烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克則在社交平台Twitter呼籲各國承認伊朗為「侵略歐洲的幫兇」。

（CNN/今日美國報）

（俄軍侵烏）