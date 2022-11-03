戰後首次 朝韓導彈越界挑釁 朝方10小時射最少25枚 韓派戰機「還火」

據韓國聯合參謀本部所掌握資訊，朝鮮昨天上午約6時51分從平安北道定州市及枇峴郡一帶向西海發射4枚短程彈道導彈；兩小時後又從江原道元山一帶向東海（日本海）發射3枚短程彈道導彈，其中一枚落在北方分界線以南26公里處，距韓國領海約22公里。

擊沉天安艦以來最強挑釁

這是朝韓分裂後朝鮮發射的彈道導彈首次落在北方分界線以南地區。朝鮮一天之內發射最少25枚導彈的做法前所未有，昨天混合發射多種導彈，增加了被探測、跟蹤、攔截的難度。昨天越界的導彈落在韓國本島東側的鬱陵島與東北部臨海城市束草之間，韓國當局在8時55分發布空襲警報，鬱陵島民眾紛逃往防空洞。導彈越界被視為是朝鮮自2010年擊沉韓國「天安艦」事件後的最強烈挑釁。

尹錫悅：讓朝付明確代價

美國與韓國自周一（10月31日）起舉行為期5天的「警戒風暴」（Vigilant Storm）大規模聯合空中演習。平壤近日一再警告，如美國繼續軍事挑釁，將考慮「進一步加強採取措施」。

韓國總統尹錫悅昨晨親自主持國家安全會議聽取事件報告，指朝鮮導彈越過北方分界線墜落，是「進犯韓國領土的實質行動」。他指示就挑釁迅速採取嚴正應對措施，「讓朝鮮付出明確代價」。

美斥「鹵莽行為」影響穩定

韓國聯合參謀本部其後表示，韓國空軍F-15K、KF-16戰鬥機已向「北方分界線以北公海、與以往朝鮮導彈落點相當距離」完成3發空對地導彈射擊。韓軍發言人表示，正分析朝鮮導彈是故意越界，還是偏離軌道。美國印太司令部指朝鮮挑釁是「鹵莽行為」和影響局勢穩定。

今次是朝鮮今年內第29次發射或試射導彈。英國廣播公司（BBC）分析認為，朝鮮可能是為測試和改進其武器技術、向全球（主要是美國）發出政治信息、或者凝聚國民對政權的忠誠。

（中央社/韓聯社/路透社/BBC）