以國會大選奪議席優勢 內塔尼亞胡回朝在望

右翼利庫德集團可成第一大黨

在點算了84%選票後，內塔尼亞胡右翼陣營將可獲國會120議席中的65席。據三個傳媒票站調查顯示，利庫德集團可奪得30至32席，成為國會第一大黨，聯同極右宗教猶太復國主義及兩國極端正統猶太教政黨，可取得國會逾半議席，其中宗教猶太復國主義黨成為內塔尼亞胡可重新執政的關鍵，該黨料可獲14議席，成為國會第三黨，議席較目前大增一倍。

內塔尼亞胡對手、看守總理拉皮德（Yair Lapid）未承認敗選，稱會等待最終點票結果。票站調查顯示，拉皮德領導的擁有未來黨可取得22至24席成第二大黨。

東山再起、現年73歲的內塔尼亞胡是以色列史上執政最長的總理，去年拉皮德宣布成功組建8黨聯合政府，終結內塔尼亞胡連續執政12年的歷史。內塔尼亞胡目前因涉賄賂、欺詐及背信罪受審，有望與利庫德集團組成聯合政府的宗教猶太復國主義黨早前表示，會修改法例，此舉將可停止對內塔尼亞胡的審訊。

（BBC/法新社）