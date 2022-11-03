博索納羅選後首開腔 允權力交接未認敗選

講話不提盧拉 沒譴責示威

博索納羅在官邸發表兩分鐘左右的簡短演說。他說：「首先，我要感謝10月30日投票給我的5800萬巴西人。目前的民眾運動是對選舉進程方式感到憤慨和不公的結果。和平示威將永遠受到歡迎，但我們不能採取左派的做法，侵犯、破壞財產和來去自如的權利，傷害民眾。」相信他是意指大選結果公布後部分支持他的貨車司機在各地架設路障，但博索納羅沒有指示那些示威者停止示威，也沒有譴責示威者的行為。

博索納羅在演說中未按民主社會傳統——落敗的候選人會致電恭賀勝利者般，提及盧拉的名字。據盧拉所屬的勞工黨稱，博索納羅尚未聯繫盧拉。

博索納羅又說，不認同自己被外界稱為不民主，並說自己一直遵循憲法行事。他說：「我一直被貼上不民主的標籤，但我一直遵循憲法行事。」他隨即安排總統府文官廳長（Minister of the Civil House，相當於總統幕僚長）諾蓋拉（Ciro Nogueira）發言。諾蓋拉表示，已獲博索納羅授權，將展開政府的過渡交接工作。

（路透社/法新社/中央社）