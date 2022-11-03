韓總理歸咎警方未阻人疊人 擬問責

事故兩大肇因：派員不足 制度缺失

韓德洙周二公布事故的兩大原因，分別是維持治安人員不足以及制度缺失。官員較早時表示，警方是在晚上10時15分接到第一宗報案，但法新社取得的通訊紀錄顯示，早於傍晚6時34分，就已有人報告指現場出現危險情况，即是事發前4小時，其間警方共接到11個報警電話，多個電話都提到有人被壓甚至可能出現死亡個案，但警方僅出動4次，將現場人群疏散，有6次則以「現場已有警員出動」為由未採取任何措施。

第一通電話的報案人說：「這條通道人們上上落落，情况令人很緊張，人們不斷湧上來，其他人無法向下走，我覺得有人會被壓死，我只是勉強走得出來。我覺得你們要控制情况。」到8時09分，有人致電說：「這裏太多人被推撞、踐踏和受傷，很混亂。你們必須要來控制。」在10時11分，即嚴重人疊人事件發生前一刻，另一人報案說：「看來有人被壓死了，一片混亂。」

韓德洙昨日說：「每當一名市民報案，就是他們身處危急情况，急需警方協助或行動。」他表示，警方必須徹底調查，並向公眾提供清晰和透明的解釋，而政府會在調查完成後，嚴肅向負責者問責。

另據《中央日報》報道，事發的「死亡斜坡」原本僅約4米寬，但旁邊漢密爾頓酒店違規擴建的一幅約10米長粉色鐵製假牆佔用空間，導致斜坡下方的寬度僅3.2米，造成危險的「瓶頸現象」。

（法新社）