羈留中心爆疫擠迫 求庇者威脅自殘製武器

4000人困1600人空間

英國天空新聞昨報道，曼斯頓中心最多容納1600人，對移民作安全檢查和身分核實後會將他們安置到政府的「庇護住宿系統」等候庇護申請處理，而查核過程一般在24小時內完成。不過，截至周一中心內卻有4000人之多。內政部主管移民事務的國務大臣詹里克（Robert Jenrick）周二表示，正紓緩該中心人滿之患。

保守黨國會議員蓋爾（Roger Gale）周一警告，曼斯頓中心環境「不人道」，有傳爆發耐藥性金黃葡萄球菌（MRSA）和白喉（diphtheria），指情况完全不能接受。

最近到訪該中心的英國獄警協會助理總幹事巴克斯特（Andy Baxter）向天空新聞說，有等得不耐煩移民發起靜坐抗議，威脅絕食甚至自殘。他說，中心內有人用木餐具和牙刷自製武器。有職員坦言擔心自身安全。

難民組織轟大臣蓄意令機制嚴苛

有慈善團體和移民律師表示，庇護機制問題叢生政府要負部分責任，指出政府只顧設計一套機制阻嚇人蛇集團。英國最大難民組織難民委員會（Refugee Council）行政總裁所羅門（Enver Solomon）指，「大臣蓄意令機制嚴苛而簡陋，而非善用資源令人得到同情和尊重」。

熟悉英國移民法的大律師Colin Yeo說，政府應從速清理積壓的庇護申請，認為這可省回不少安置難民的開支。

（英國天空新聞/BBC/每日郵報/金融時報）