英內政大臣「移民入侵論」捱轟 柏斐文連番失言 首相拆彈強調英國好客

對於今年許多尋求庇護者乘小船穿越英倫海峽來到英國，柏斐文（Suella Braverman）周一在國會表示，她正努力阻止難民「入侵我們的南部海岸」，「我們不要再假裝他們是遇險的難民，整個國家都知道這不是真的」。她發表這番「入侵論」前一天，一名男子在英格蘭東南部多佛爾港向一個移民處理中心投汽油彈，隨後自殺身亡。工黨影子內政大臣顧綺慧（Yvette Cooper）批評，在發生汽油彈襲擊後的翌日，「任何認真看待公共安全或國家安全的內政大臣都不會使用這種極煽動性的語言」。

副手撇清 稱不會妖魔化移民

英國難民委員會也抨擊，將庇護危機造成的複雜局勢形容為「入侵」，是「令人震驚、錯誤和危險」，強調這些難民是只為逃離戰爭、迫害和衝突。倫敦市長簡世德形容，柏斐文的言論與極右如出一轍。

英國今年已接收近4萬名乘小船抵達的尋求庇護者，較去年同期多達一半，人數達新高。隸屬內政部的入境事務國務大臣鄭偉祺（Robert Jenrick）周二表示，柏斐文的言論反映了難民危機挑戰巨大，但認為政客必須審慎用詞，「像我這樣的工作，你必須非常小心選用言辭。我不會妖魔化那些為求更好生活來到這國家的人」。

首相官方發言人表示，辛偉誠在周二的內閣會議上稱，英國一直是「富同情心、熱情好客的國家」。不過，亦有保守黨和英國獨立黨議員支持柏斐文說法，其中保守黨的克拉克-史密斯（Brendan Clarke-Smith）說：「我們必須阻止人們濫用我們的系統，而非為他們找藉口」。

倡用X光驗證難民兒童年齡

本身為印度裔的柏斐文為保守黨右派寵兒，曾稱將庇護尋求者送往盧旺達是她的「夢想」。她最近被指無視法律意見，讓東南部肯特郡曼斯頓（Manston）一個移民處理中心長期拘留尋求庇護者，沒按規定將他們安置到酒店以解決中心爆滿問題，專家指出，若屬實這可能違反大臣守則，須辭職。柏斐文周一否認指控，稱內政部正與私人供應商商討為無證移民提供住宿，並會考慮「所有可行的選擇」以解決移民處理中心過度擠迫問題。她又承諾推出新檢查方法，驗證難民兒童的真實年齡。內政部稱，柏斐文所指的是前任內政大臣彭黛玲今年初提出用科學方法例如X光、電腦掃描等檢查尋求庇護者身體，以防有成年人冒充兒童以獲准留在英國。

難民組織轟言辭煽動 恐引發暴力

代表曼斯頓移民處理中心所在的保守黨議員蓋爾（Roger Gale）稱，柏斐文使用這種煽動性言辭是完全不可接受，恐會引發社會暴力事件。他又批評柏斐文否認阻止使用酒店緩解移民處理中的爆滿情况是「口不對心」，稱柏斐文的前任曾尋找替代住宿例如酒店，但柏斐文接任後卻沒有這樣做。英國援助難民組織表示，已有專家批評以X光等方法驗證年齡結果不準確，且會對年輕難民的身體造成傷害。

（BBC/獨立報/半島電視台/politico）