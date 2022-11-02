15烏船續運糧 俄：難保安全

憂烏掩飾軍事行動 俄未退出協議

俄烏今年7月在土耳其和聯合國斡旋下，達成協議讓烏克蘭穀物出口，以緩解戰爭引發的全球糧食危機。根據協議，運糧船可通過「安全走廊」前往土耳其伊斯坦布爾接受檢查，而迄今烏克蘭已出口900多萬噸糧食，協議有效期為120天，原定11月19日更新。俄羅斯宣布暫停協議，意味它停止參與伊斯坦布爾的船舶檢查，也不會保證任何穿越黑海的貨船安全。

儘管如此，烏克蘭基建部表示，12艘載着約35萬噸糧食的船舶周一離開黑海港口，是自糧食協議以來單日出口量最大的一次。克宮發言人佩斯科夫稱，沒有俄方參與下，該協議「幾乎不可行」，俄羅斯無法繼續保證運輸安全。俄方認為烏克蘭可能利用該糧食安全走廊作軍事用途，對俄採取軍事行動。俄總統普京周一稱，俄羅斯只是暫停參與協議，並非退出，他指摘烏克蘭無人機襲擊俄駐克里米亞艦隊，強調「烏克蘭必須保證不會對民用船舶或俄補給船構成威脅」。

此外，俄軍周一發射導彈攻擊基輔主要基建設施，導致全市四成用戶斷水，27萬戶家庭停電，民眾一度要排長龍取水，水電到周二才陸續恢復正常。

（BBC/衛報/紐約時報/法新社）

（俄軍侵烏）