NBC：拜登斥烏總統不知感恩 6月通電話 不滿澤連斯基軍援需索多

報道指出，戰爭爆發以來，每當美國宣布向烏提供新一輪軍援時，拜登都會與澤連斯基通電話。據4名知情人士透露，6月15日的通話中，拜登告訴澤連斯基剛批出了10億美元（約78億港元）的供烏軍援，澤連斯基隨即就開始列出他需要但仍未得到的其他援助，拜登聽後發火，說美國人已相當慷慨，指其政府與軍方已盡力協助烏克蘭。消息人士更說，拜登提高聲線，認為澤連斯基應更感恩。

烏「拆彈」讚美慷慨

知情人士稱，在這次通電話前，拜登對澤連斯基的不滿已持續數周，他和部分高級幕僚認為，華府已盡力且快速援助烏克蘭，但澤連斯基仍只公開強調未有得到的援助。報道引述熟悉烏克蘭政府觀點的兩名消息人士、美國國會助手和兩名歐洲官員透露，拜登向澤連斯基「發脾氣」後，烏總統團隊嘗試「拆彈」，認為與美國總統發生摩擦不會有好處。澤連斯基之後就發聲明，公開讚揚美國的「慷慨援助」。美國官員稱，兩人關係自此才改善。

NBC指出，這次衝突反映拜登已意識到國會和公眾對於向烏克蘭提供數十億美元援助的支持度可能開始減退。拜登現面對部分共和黨議員和民主黨進步派批評，認為他給烏太多援助。共和黨眾議院少數派領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）上月警告，若共和黨在下周二的中期選舉奪回眾議院控制權，其黨將不會在經濟衰退之際給烏克蘭開出一張（任填銀碼的）「空白支票」。

民調：美民對烏俄態度變

皮尤研究中心9月的一項民調顯示，極擔心或非常擔心烏克蘭戰敗的美國人比例從5月的55%下跌到9月的38%，不太擔心或完全不擔心俄羅斯獲勝的美國人比例則從16%增至26%。

（NBC/華盛頓郵報）

（俄軍侵烏）