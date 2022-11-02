白人男子供稱圖綁佩洛西「擊碎膝蓋」

美國司法部表示，來自加州的42歲白人男子德帕普（David Depape，小圖）犯案時身上帶有索帶、繩索和其他物品，顯示他打算綁着佩洛西（Nancy Pelosi），但當時只在寓所中找到她的丈夫保羅（Paul Pelosi）。

美國聯邦調查局（FBI）在法庭宣誓陳述書中指出，德帕普被捕後告訴他們，他認為佩洛西是民主黨所說「一堆謊言」的主事者。德帕普又告訴警方，他原本想把佩洛西扣為人質，如果她在被他盤問時不肯承認「那些謊言」，就會「打破她的膝蓋骨」，「看她坐輪椅進入國會」，以作為對其他議員的教訓。

司法部周一發表聲明稱，德帕普被控企圖綁架公職人員和傷害公職人員親屬的聯邦罪名。三藩市地方檢察官隨後加控他6項州控罪，包括企圖謀殺、入屋爆竊、使用致命武器施襲、禁錮長者和威脅危害公職人員和其家屬等，最高可判終生監禁。《紐約時報》報道，司法部今次火速起訴，顯示臨近中期選舉之際，華府重視政治暴力威脅。

82歲的保羅因顱骨骨折、右臂和雙手嚴重受傷接受手術，在三藩市一間醫院的深切治療部留醫。佩洛西周一發表聲明，稱丈夫傷勢正穩步好轉，但康復之路漫長。

（法新社/路透社/紐約時報/中央社）