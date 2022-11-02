中期選臨近 拜登批油企牟暴利威脅加稅

受到俄烏戰事影響，國際能源價格過去大半年大幅上升。國際能源署預計，全球能源企業今年的淨收入將達到破紀錄的4萬億美元（約31.2萬億港元），較去年高一倍。飈漲的汽油價格讓民眾對拜登政府大表不滿，也讓他所屬的民主黨選情告急。近期多個民調都顯示，共和黨將重奪眾議院的控制權。

拜登周一在白宮發表講話，將能源價格飈升歸咎石油產業。他指出，俄軍侵烏導致全球天然氣價格飈升，而石油企業沒有兌現在美國投資與支持美國民眾的承諾，多家油企的季度盈利都破紀錄，利潤之高令人難以置信。他表示，若企業獲得公平利潤，或是從創新投資中獲得回報，他沒有意見，但「這不是正在發生的事」，石油產業的破紀錄利潤是戰爭的意外之財，這些企業有責任為管理層和股東以外的人牟取利益。

拜登暗示，若能源企業不這麼做，將要為額外利潤繳納更高稅項，並面臨其他限制；其團隊會與國會合作研究通過立法，確保油企為這些利益付出更高稅金，並於沒有採取行動協助消費者時面對其他限制。《華爾街日報》引述政府官員報道，白宮過去幾個月已在研究向油企徵收暴利稅。民主黨一批進步派議員今年較早時已提出向油企徵稅，稅率為當前原油價格與2015至2019年平均價差額的50%。

能源業組織轟嚇退投資

美國能源業組織「美國石油學會」抨擊拜登的說法，指汽油價格受全球商品市場影響，而非油企，加稅只會令業界不願意投資，適得其反。《華爾街日報》報道，如果共和黨如民調所預測重奪眾議院控制權，針對油企的法案將難以順利通過。

（紐約時報/華爾街日報/中央社）