政治兩極民意分裂 考驗盧拉重塑國家

根據巴西最高選舉法院，盧拉以50.9%的得票率僅勝49.1%的博索納羅，差距不到兩個百分點，是巴西總統大選第二輪投票史上最接近的一次。盧拉似乎也知道國家問題所在，因此他在確認獲勝後說，將從2023年1月1日起為2.15億巴西人執政，而不僅為投票給他的人，強調「不存在兩個巴西」。

巴西前環境部長薩勒斯（Ricardo Salles）在Twitter評論總統大選結果說：「巴西史上兩極分化最嚴重的選舉結果帶來許多反思，需要想辦法安撫一個實際上一分為二的國家。是時候冷靜了。」

分析指出，盧拉上台後將以民生為中心，走務實溫和的左翼路線，而當務之急是處理通脹，並改善營商環境，以求盡快實現經濟復蘇等。

保守派掌控國會成掣肘

不過，總部設在巴黎的英語新聞網站Worldcrunch有文章指出，盧拉回朝不代表博索納羅失去影響力，因此巴西前景仍不明朗。文章指出，博索納羅只是僅敗，影響力猶在；而本月初的大選中，其盟友控制聖保羅、里約熱內盧、米納斯吉拉斯3個重要州份。在眾議院，博索納羅的自由黨保留第一大黨地位；在參議院，自由黨贏得了14個席位，而盧拉的工人黨只有8席，意味盧拉在應對政治與財政挑戰時，要與一個非常保守的國會打交道。

外交上，盧拉或將改變博索納羅政府帶有保守色彩的外交政策，推動加強拉美地區合作機制，深化與金磚國家合作，推動建立新的全球治理模式，為高度外向型的巴西經濟營造穩定良好的外部環境。

盧拉承諾保護亞馬遜雨林並恢復巴西在應對氣候危機的領導角色，因此其當選受環保人士和亞馬遜原住民部落歡迎。挪威當局周一亦宣布恢復向巴西提供亞馬遜雨林保護資助，這項資助在2019年、現任總統博索納羅任內中斷。博索納洛上台後亞馬遜雨林的砍伐速度加快了70%。

(新華社/Worldcrunch/法新社)