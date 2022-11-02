選後動盪 博索納羅支持者全國堵路 不服周日大選敗果 盟友揚言反新政府

有貨車司機籲「政變」

周一巴西全國多處都有不滿選舉結果的堵路抗議，支持博索納羅（Jair Bolsonaro）的貨車司機在公路架起路障，抗議盧拉（Luiz Inacio "Lula" da Silva）回朝。部分示威者在路中心焚燒車胎或停泊貨車，癱瘓交通；有人揮舞支持博索納羅的宣傳牌並唱國歌。有司機在社交網站提到巴西憲法第142條，要求「三軍部隊干預」。聯邦高速公路警察周一表示，全國26州出現321場局部或完全堵路的示威。警方昨表示，至昨天仍有至少23州逾250處有堵路示威。當地傳媒報道，示威者亦封鎖聖保羅國際機場外的道路，部分航班要取消。

貨車司機得益於博索納羅的降低柴油價格政策，是博索納羅的主要票源。他們過往也曾發起罷工並堵塞公路，影響經濟。今次堵路抗議雖然暫未擾亂糧食運送，但農業游說團體警告，若堵路示威持續，可能影響出口。巴西最高法院法官莫賴斯（Alexandre de Moraes）周一晚應一個運輸工人聯盟要求，下令警方立即到被堵塞的公路「清場」。該聯盟投訴堵路令他們生意下滑。

首都巴西利亞警方周一接獲線報，博索納羅支持者計劃佔領最高法院外廣場，原因是他們聲稱最高法院偏幫盧拉，警方其後封鎖通往現場的道路。

助手接觸盧拉陣營商交接

巴西通訊部長法里亞（Fabio Faria）周一表示，博索納羅正與總檢察長研究清理被堵塞公路的措施。博索納羅競選總部一名高級職員稱，博索納羅的政治助理已呼籲他接受選舉結果，以平息蔓延中的示威。

博索納羅敗選後一直沒公開認輸或致電祝賀盧拉。法里亞周一說，博索納羅正在準備演說稿，周二會宣讀。博索納羅的助手周一已開始接觸盧拉陣營，安排權力過渡。副總統莫勞（Hamilton Mourao）與盧拉的競選拍檔阿爾克明（Geraldo Alckmin）通電話，承認盧拉勝選。盧拉所屬勞工黨的主席霍夫曼（Gleisi Hoffmann）則致電博索納羅的幕僚長諾蓋拉（Ciro Nogueira）「熱誠」對話。按規定，盧拉將於明年元旦就任總統。

博索納羅是巴西1980年代脫離獨裁統治後首名連任失敗的總統。他的盟友一方面承認選舉結果，但另一方面揚言會反對新政府。獲全國第二高票連任的聯邦眾議員贊貝利（Carla Zambelli）稱，她將是「盧拉想像不到的最大反對勢力」。另一名當選聯邦眾議員的博索納羅支持者費雷拉（Nikolas Ferreira）在錄製片段說：「他們會知道什麼是反對派。博索納羅留下許多士兵，我是其中之一。」

（路透社/法新社/衛報/華盛頓郵報/BBC）