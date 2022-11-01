韓警認欠應對守則 低估梨泰院人流

警察廳警備局長洪基憲（譯音）在記者會上表示，警方原本預料今年萬聖節期間會有跟往年「差不多」或「稍為多些」的人群聚集，察覺不到人群會「比往年極之迅速地」急增。他道：「我們察覺不到現場人群急劇增加。對此判斷，深表遺憾。」他表示，新冠疫情流行前的2017年至2019年，梨泰院萬聖節活動警方只動員37人至90人左右，上周六有137人。警方承認，對像梨泰院這種沒有明確主辦方的大型人群聚集情况，「沒有應對守則」。

尹錫悅下令訂機制 管控自發聚集

尹錫悅昨日提出，須就沒有特定主辦單位的人群自發參與聚集活動，制訂預防安全管理機制。總統辦公室發言人隨後表示，活動即使沒有主辦單位，所在地有關方面亦要研判需否邀請警方協助管制車輛、人群等，以及審議緊急管制措施安排；期待推行預防人潮事故的安全管理機制後，警方在人多活動中能積極管制人流。

人疊人慘劇發生於漢密爾頓酒店（Hamilton Hotel）後面的一條斜巷。《東亞日報》昨引述消防當局報道，大部分死傷者在巷中一處3.2米闊、5.7米長，但容納了逾300人的18.24平方米（約196平方呎）空間出事。消防當局通過現場影像判斷，當時每平方米（約10平方呎）擠擁了逾12人。

（韓聯社/東亞日報/Newsis）