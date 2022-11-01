韓警認欠應對守則 低估梨泰院人流

【明報專訊】韓國首爾梨泰院上周六晚發生至少154死149傷的人疊人慘劇後，警察廳官員昨（10月31日）為預判不到現場人潮規模表示「遺憾」。大檢察廳為慘劇成立調查與對策本部，着手調查意外原因與問責。總統尹錫悅同日責令今後同類沒有主辦者而自發參與者眾多的集會活動，都要制定安全措施。
警察廳警備局長洪基憲（譯音）在記者會上表示，警方原本預料今年萬聖節期間會有跟往年「差不多」或「稍為多些」的人群聚集，察覺不到人群會「比往年極之迅速地」急增。他道：「我們察覺不到現場人群急劇增加。對此判斷，深表遺憾。」他表示，新冠疫情流行前的2017年至2019年，梨泰院萬聖節活動警方只動員37人至90人左右，上周六有137人。警方承認，對像梨泰院這種沒有明確主辦方的大型人群聚集情况，「沒有應對守則」。
尹錫悅下令訂機制 管控自發聚集
尹錫悅昨日提出，須就沒有特定主辦單位的人群自發參與聚集活動，制訂預防安全管理機制。總統辦公室發言人隨後表示，活動即使沒有主辦單位，所在地有關方面亦要研判需否邀請警方協助管制車輛、人群等，以及審議緊急管制措施安排；期待推行預防人潮事故的安全管理機制後，警方在人多活動中能積極管制人流。
人疊人慘劇發生於漢密爾頓酒店（Hamilton Hotel）後面的一條斜巷。《東亞日報》昨引述消防當局報道，大部分死傷者在巷中一處3.2米闊、5.7米長，但容納了逾300人的18.24平方米（約196平方呎）空間出事。消防當局通過現場影像判斷，當時每平方米（約10平方呎）擠擁了逾12人。