印度百年吊橋斷 至少141死 維修後未獲批下重開 事發前有人搖橋身

事發吊橋橫跨古吉拉特邦（Gujarat）莫比鎮的默丘河（Machhu River），長約230米，寬約1.25米，建於19世紀英國殖民時代，是熱門旅遊景點。古吉拉特邦政府在網頁介紹這座距離該邦主要城市艾哈邁達巴德以西約200公里的吊橋時，形容為「工程奇迹」。一家私企今年3月標得15年經營權，鎮政府官員透露，這座橋在經翻新後上周三重開，但事前未獲政府批准。

負荷量150人 橋上慶典售票500張

事發時大批民眾在當地慶祝印度教重要節日排燈節（Diwali），並在橋上舉行太陽神敬拜儀式，吊橋負荷量最多150人，但賣出的門票卻達500張，暫時未知當時橋上人數。當局稱，吊橋在周日傍晚約6時40分突然斷開，有閉路電視片段顯示斷橋前一刻橋上擠滿人，有人疑似故意搖晃吊橋嬉戲，令吊橋左右搖擺。有片段顯示，部分民眾抓住吊橋殘骸，亦有人爬上吊橋的網，或自行游到岸邊。有協助救人的民眾說：「令人痛苦的是一名婦人給我看她女兒的相片，問我有否救起她時，我無法告知她的女兒已去世。」

默丘河水深約10呎，北印度天氣已轉涼，加上事發時已入黑，河水冰冷，且有人可能被壓在橋體下。當地官員稱死者大多是婦孺和長者，一名國會議員失去了12名家人，包括5名兒童。

警查工程承包商 昨拘9人

事發時正在家鄉古吉拉特邦進行一連3日訪問的總理莫迪慰問死傷者家屬，而警方稱已對工程承包商等展開調查，昨日拘捕9人。

（綜合報道）