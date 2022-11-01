草根出身膺最高票總統 曾涉賄入獄後上訴得直

盧拉1945年生於東北部伯南布哥（Pernambuco）一個務農家庭，在8兄弟姊妹中排第7，從無溫飽日子。他7歲隨家人移居聖保羅州，10歲輟學替人刷鞋、賣花生賺錢，14歲到工廠打工，其後還因工傷斷去左手尾指。他之後開始參與工會活動，爭取改善工人待遇。1975年其兄弟被安全部隊綁架施酷刑，成了盧拉政治生涯分水嶺。他當選具影響力的冶金工人工會主席，4年後領導大罷工對抗獨裁軍政府，奠下民主和工運領袖形象。1980年，他聯同工人、知識分子、藝術家等創立勞工黨，使之成為巴西首個具重要影響力的左翼政黨。

任內助半數窮人脫貧 辦世界盃奧運

盧拉2002年當選總統，任內不僅藉商品價格上升帶動國家經濟繁榮，還將親市場的經濟政策結合社會福利計劃改善民生，協助多達3000萬國民（貧窮人口一半）脫貧。他執政年間，巴西經濟增長，並成功申辦2014年世界盃和2016年里約熱內盧奧運，顯著提升巴西的國際地位，獲譽為「藍領英雄」。2011年以高民望卸任，但後來與黨友總統羅塞夫捲入貪污醜聞，後者被彈劾落台，盧拉本人則被當局指控收受回佣及洗錢，他斥是政治檢控。2018年4月，他被判監26年兼10年內不得參選，但入獄18個月後獲釋等候上訴，去年獲最高法院撤銷罪名，使他可再次參選。

他經歷三段婚姻，25歲時髮妻死於肝病。2017年第二任妻子心臟病發去世。今年5月與社會學者羅桑杰拉（Rosangela "Janja" da Silva）再婚。

（華盛頓郵報/紐約時報/法新社）