巴西「最激烈大選」 左翼前總統險勝極右現任 盧拉回朝 博索納羅未認輸惹憂

巴西最高選舉法院周日宣布，77歲的盧拉（Luiz Inacio "Lula" da Silva）以50.9%對49.1%的微弱得票率優勢擊敗67歲的博索納羅（Jair Bolsonaro）勝出，明年元旦就職。這次是巴西自1980年代軍政府統治結束以來選情最接近的總統大選，數據顯示盧拉在鄉郊、特別是北部聲勢強橫，而博索納羅則在里約熱內盧和聖保羅等大城市獲較多支持。2003年至2010年曾任總統的盧拉晚上在聖保羅發表勝利演說，強調要團結國家，「我將為2.15億國民執政，而非僅為那些投票給我的選民。這裏沒有兩個巴西，我們是一個國家、一個民族和偉大國家。生活在一個分裂和持續戰爭狀態的國家，對誰都沒有好處」。他也談及性別和種族平等，以及致力解決影響3310萬巴西人的飢餓危機，誓言要令民眾得以溫飽，承諾「經濟巨輪將再次轉動」。

盧拉指巴西要再次在國際舞台擔當重要角色，「今天我們告訴全世界，巴西回來了」，並表明會扭轉博索納羅縱容亞馬遜非法伐林的政策，邀請國際社會一同合作保護這片熱帶雨林。

盟友接受落敗 博索納羅難學特朗普

直至當地時間周一早上，博索納羅仍未就選舉公開發言，也沒有致電盧拉，令人質疑他會否學其偶像、美國前總統特朗普般不肯認輸。盧拉周日晚表示，仍未收到博索納羅承認落敗的來電，也不知道他會不會致電。不過，博索納羅的一些主要盟友已公開接受結果，包括眾議院議長利拉（Arthur Lira），他說現在是時候「向我們的對手伸出手，作出商討及建立橋樑」，分析認為這令博索納羅缺乏政治本錢去嘗試形同政變的冒險。博索納羅是自巴西脫離獨裁統治時代後首位未能成功連任的總統，其支持者周日聚集首都巴西利亞，部分人拒絕承認結果。另外，里約熱內盧州、聖保羅州和馬托格羅索州等多地都有示威者以焚燒車軚、停放貨車等各種車輛堵塞高速公路，儘管未能確切知道是哪方陣營，但法新社指顯然是博索納羅支持者表達不滿。

經濟艱難民意分裂 弱勢政府難履諾

美國總統拜登祝賀盧拉在「自由、公平和可信的選舉中」獲勝，期待兩國繼續合作。中國國家主席習近平致電盧拉祝賀，指中巴同為發展中大國和重要新興市場國家，擁有廣泛的共同利益和責任，願與盧拉一起努力，從戰略高度和長遠角度，共同謀劃、推動中巴全面戰略伙伴關係邁上新台階。俄羅斯、法國等同有致賀。拉美多國左翼領袖也祝賀盧拉，阿根廷總統費爾南德斯形容這是「拉美史上一個新時代」，委內瑞拉總統馬杜羅說「民主今天在巴西贏了」。

盧拉在全國經濟艱難時期承接一個嚴重分裂的國家，且領導的將是一個弱勢政府，推動的政策料在國會中遇到極大阻力。在10月2日首輪投票中，博索納羅領導的右翼聯盟在國會和州長選舉取得大勝，成為國會最大勢力，而且博索納羅的盟友在選舉過後掌控了3個最大州份。

（法新社/路透社/衛報/霍士新聞/中央社）