烏記者：俄黑海艦隊新旗艦受無人艇襲擊

馬卡洛夫號接替被擊沉莫斯科號

烏克蘭記者察普連科（Andriy Tsaplienko）上周六下午在網上發布多段與襲擊相關的影片，包括一架無人艇衝向一艘俄軍巡防艦。察普連科稱長約125米的馬卡洛夫海軍上將號與另外至少兩艘裝載有3M-54「口徑」巡航導彈的軍艦受破壞，又表示這些俄軍船艦「很有機會不止受損，而是被擊沉」。馬卡洛夫海軍上將號是接替4月被烏軍擊沉的「莫斯科」號的黑海艦隊新旗艦。

烏克蘭未完全承認發動襲擊，總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）發帖調侃稱，俄羅斯應閉眼「幻想黑海艦隊已遠去」。

俄羅斯在船舶遇襲後幾小時，宣布暫停執行烏方糧食的出口協議。聯合國隨即呼籲俄方收回成命，美國總統拜登則譴責俄方決定「純屬蠻橫」，警告會加劇饑荒。俄駐美大使安東諾夫（Anatoly Antonov）周日反指美方對塞瓦斯托波爾「恐怖襲擊」的反應才「真的蠻橫」，完全「沒有譴責基輔政權鹵莽行動的迹象」。

（衛報/福布斯/環球時報）

（俄軍侵烏）