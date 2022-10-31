烏記者：俄黑海艦隊新旗艦受無人艇襲擊

【明報專訊】俄羅斯上周六（29日）叫停黑海糧食出口協議，理由是指控其黑海艦隊和參與將烏克蘭糧食出口至外國的船舶，上周六清晨於克里米亞塞瓦斯托波爾港口遭烏方無人機襲擊，稱事件中一艘掃雷艦輕微受損。但後來有影片顯示疑似是無人艇擊中俄軍黑海艦隊新旗艦「馬卡洛夫海軍上將」號（Admiral Makarov）。烏克蘭未有確實對事件承認責任。
馬卡洛夫號接替被擊沉莫斯科號
烏克蘭記者察普連科（Andriy Tsaplienko）上周六下午在網上發布多段與襲擊相關的影片，包括一架無人艇衝向一艘俄軍巡防艦。察普連科稱長約125米的馬卡洛夫海軍上將號與另外至少兩艘裝載有3M-54「口徑」巡航導彈的軍艦受破壞，又表示這些俄軍船艦「很有機會不止受損，而是被擊沉」。馬卡洛夫海軍上將號是接替4月被烏軍擊沉的「莫斯科」號的黑海艦隊新旗艦。
烏克蘭未完全承認發動襲擊，總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）發帖調侃稱，俄羅斯應閉眼「幻想黑海艦隊已遠去」。
俄羅斯在船舶遇襲後幾小時，宣布暫停執行烏方糧食的出口協議。聯合國隨即呼籲俄方收回成命，美國總統拜登則譴責俄方決定「純屬蠻橫」，警告會加劇饑荒。俄駐美大使安東諾夫（Anatoly Antonov）周日反指美方對塞瓦斯托波爾「恐怖襲擊」的反應才「真的蠻橫」，完全「沒有譴責基輔政權鹵莽行動的迹象」。
（衛報/福布斯/環球時報）
（俄軍侵烏）
相關字詞﹕俄軍侵烏