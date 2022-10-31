揭「頭巾女案」兩記者 伊朗情報機關控間諜

聲明由伊朗情報與國家安全部（秘密警察兼主要情報部門）和革命衛隊情報組織（隸屬於革命衛隊的國內情報部門）發出，指控該國記者哈米迪（Niloofar Hamedi）與穆罕默迪（Elahe Mohammadi）均為「外國傳媒的第一手新聞來源」，其中指控哈米迪扮成記者，迫使阿米尼家人透露其死訊。哈米迪是首名報道阿米尼疑在拘留期間遭伊朗當局虐待和送院接受治療的記者，由她所發布阿米尼在病牀上昏迷的照片觸發伊朗民眾首波示威。

於阿米尼家鄉薩蓋茲採訪其喪禮的穆罕默迪，則被指在海外接受訓練成為代理人。穆罕默迪在上月22日被捕，其律師表示安全人員突擊搜查其住處，帶走她的電話和手提電腦等個人物品。英國《衛報》表示，示威以來有逾40名記者遭到懲處。

革命衛隊警告上周六「最後示威日」

聲明又形容伊朗的全國性示威是由美國中央情報局（CIA）、以色列摩薩德（Mossad）等西方情報機構預先策劃。伊朗革命衛隊指揮官薩拉米（Hossein Salami）警告，上周六（29日）是抗議者上街示威的最後一日，示意革命衛隊或將出動鎮壓，稱示威是美國的「罪惡計劃」。但示威者未有理會，當天全國多個校園繼續有學生示威，人權組織稱軍警開槍鎮壓。

伊朗人權活動者新聞通訊社（HRANA）指，直至上周五伊朗有129處城鎮和115所高校爆發示威，至少272名示威者被殺，近1.4萬人被捕。

（衛報/路透社/法新社）