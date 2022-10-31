專家料梨泰院遇難者多死於窒息 有商舖見死不救 人群一度堆疊15呎

當局估計，事發時約10萬人擠在梨泰院一帶，人流密度超出預期。21歲的文柱永（音）告訴路透社，當時人群比平時多起碼10倍。他說，事發前窄巷已有出現混亂的明顯迹象。約10時22分，梨泰院漢密爾頓酒店旁邊一條約4米闊的狹窄斜巷突然傳來尖叫聲，隨後呼救聲和哀嚎聲此起彼落，現場一片混亂。

澳洲人內森向韓聯社說，前晚10時許有個路過漢密爾頓酒店旁小巷的人跌倒，尾隨者依次絆倒，恍如疊羅漢。社交網站流傳片段顯示，人群「層層疊」，彼此卡住，人人動彈不得，有被擠在人群下方的女子臉色蒼白，數名警員同時用力試圖把她拉出，仍無法救出她。有些人則攀爬到建築物上試圖避開人潮。

目擊者：後方數人商定往前擠壓

《首爾新聞》亦報道，事發後數十分鐘內，巷中人由於進退不得，向旁邊商舖求救，卻沒有店員肯出手，有酒肆職員以妨礙做生意為由拒讓非光顧者進入，甚至爆粗對待求助者。有人試圖進入就近夜店暫避，但有老闆見死不救，拒絕開門。

目擊者王某向中新社憶述：「一開始並沒有非常擁擠，還能夠正常行走。我拉着我的朋友兩個人並排走，但是慢慢就變得擁堵了，堵在一個拐角處的前方。大概擁堵了5、6分鐘左右，我感覺到了劇烈的擠壓感。我身後的5、6個韓國男生可能不想被堵在這裏，我聽到他們商量好一起往前擠壓。我所處位置就在那群男生的前面，我被擠壓得非常難受，甚至有那麼一瞬間難以呼吸，尤其是到了現在視頻中事故發生的下坡拐角處。那裏是最為激烈的地方，我曾經多次被絆倒，腳下也多次踩到不明的物體和他人的腳，好在我拉着我朋友，兩個人順利擠出。」

3名休假駐韓美軍前往梨泰院提早過節時遇險，一度卡在出事窄巷的人群中，爬上旁邊一個平台般的區域「逃出生天」後不久，意外就發生了，「所有人像骨牌一樣疊在彼此身上……被壓的人很恐慌，讓情况變得更糟。現場到處都是人聲，很棘手，尖叫聲淹沒所有聲音」。32歲美兵畢特哈德（Dane Beathard）表示，窄巷擠到救援人員沒辦法救人，「卡在那裏的人有很長時間不能呼吸」，最糟的時候「人群堆疊了15呎」。他們把受害者拉到安全地方，好讓救難人員能對他們施行心肺復蘇術（CPR），「附近夜店終於開門後，我們把很多人送進去，夜店地板上都是人」。3人都說，能活下來十分幸運，「我們離開時，到處都是屍體」。

急救醫生：嘗試做CPR時傷者口流血

急救人員到場後，發現受害者人數多到應付不來，趕緊要求途人協助。為傷者急救的醫生李範錫（譯音）向YTN電視台稱：「我一開始幫人做心肺復蘇時，行人道上有兩名遇難者，但傷者人數一下子暴增，遠超在場急救人員……很多受害者臉色蒼白，很多已測不到脈搏或氣息，還有很多人流鼻血。當我嘗試做心肺復蘇時，血從他們口中流出。」

學者稱6分30秒可陷壓縮性窒息

因尚待驗屍程序，梨泰院人疊人慘劇死者的直接死因仍無法確定，但專家普遍推測大部分死者都是窒息致死。首爾大學醫學院急診醫學科教授宋慶準（音譯）指出，救護人員趕到時，大多數傷者已經停止心跳，傷者被別人壓着，胸腔無法擴張，即使獲輸送氧氣，仍會缺氧死亡。英國索福克大學客席教授斯蒂爾（G. Keith Still）則向美國全國公共廣播電台（NPR）稱：「當人們掙扎着想站起時，手臂和腿會打結……只要30秒就會失去意識，大約再過6分鐘，就會陷入壓縮性或限制性窒息。這通常是致死原因，不是壓死，而是窒息。」

（韓聯社/路透社/法新社/中央社/中新社/新華社）