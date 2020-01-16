未管人流 梨泰院斜巷疊人154死 韓全國哀悼7日 專家指無主辦方難究責

梨泰院是知名的夜生活社區，自千禧年後成為韓國其一萬聖節慶祝熱點，適逢新冠疫情後韓國解除口罩令等防疫措施後的首個萬聖節，經歷過3年慘澹經營的當地酒吧、食肆及其他娛樂場所趁機大力推動營銷，使這周末更見熱鬧。但現場環境的危險性及警方缺乏人流管制規劃，被輿論詬病為事故發生的重要因素。

往返地鐵站美食街捷徑 出事小巷僅闊4米

梨泰院發展多年，由於缺乏周詳城市規劃，多狹窄陡斜巷道。事發地點在漢密爾頓酒店（Hamilton Hotel）後面一條長約50米的斜巷，是人們往返地鐵6號線梨泰院站與國際美食街的捷徑，一邊是酒店外牆，一邊是酒吧、食肆和商店，但小路闊僅約4至5米，一般情况僅能容5、6名成年人並行，韓聯社報道意外發生位置更只有3.2米闊，故擠滿人而遇事時，即缺乏逃生空間。在人多狹小空間及坡道上，只要有人跌倒，就可能釀成人踩人。

早年曾駐港採訪的韓國《中央日報》英文版主編Anthony Spaeth昨天撰文稱，自己當時在現場，看到「絕對沒有人群管理措施」。他指走到漢密爾頓酒店附近時已察覺到危險，「我還記得1993年的香港蘭桂坊人踩人慘劇，三巷區（事發位置及附近一帶的俗稱）很相似」。

警：已料人流達數十萬 派200人部隊

內政部長：即使增警力 慘劇都避不了

警方昨表示，預計到上周六梨泰院人流可達數十萬，已派出200人機動部隊，為平日梨泰院一帶夜間巡邏人手的1.5倍。但警方承認安排只針對治安問題，即偷拍、販毒等犯罪活動。

韓國行政安全部長（即內政部長）李祥敏被記者詢問有否警力或消防人員部署應對人潮，他答說安排一如既往，但指當日跟往年相比，「人流密集不至於特別要憂慮的程度」，又稱「即使增加部署警力，慘劇都避免不了」。他又指事發當天首爾市內多處有示威集會，分散了警力，故無法在梨泰院部署太多警力。

梨泰院所屬的龍山區廳（區政府）上周四（27日）的新聞稿，只有關於萬聖節活動防疫措施，並無提及安全管理人群聚集措施。

《中央日報》報道，行政安全部2006年制定《公演及活動場所安全守則》，指出在活動場地部署安全管理人手之重要；去年3月又發布《地區節慶場所安全管理守則》，要求聚集人數若超過1000，或者舉行場所在山上、江河、海上的情况，地方相關部門和主辦方在活動舉行前，須制定、審議相關安全管理，並在活動前一兩日在現場指導與檢討。但報道指，上述安全守則面對像今次梨泰院萬聖節慶祝活動這種主辦方不明確的情况，即使活動參與者以數十萬計都「不適用」。

市民：商家昔指揮窄巷人潮 今政商無安排

《中央日報》引述熟悉事發區域情况的市民說：「梨泰院舉行大型活動時，商家會指示行經迂迴曲折兼狹窄後巷的民眾朝指定方向前進，可是今次無論是區廳（區政府）、商舖、安全人員，都無相關安排。」

韓國私立U1大學警察消防行政學系教授炎建雄（音譯）分析稱，分明有人犯錯釀禍，卻難以究責。他指事故不是哪一方策劃的活動，而是人群自發聚集，所以難以定斷要負責的具體人物、機構或政府部門。

仁濟大學防災研究中心前主任金光日（音譯）說：「當局倘若事前以更積極邀請相關機構、商人等民間協助方式管制，像這次重大的事故大概就不會發生。」

（中央日報/Newsis/朝鮮日報/韓聯社/民族報/首爾新聞）