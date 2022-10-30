巴西大選決戰 三因素定勝負 盧拉鬥博索納羅 「拒絕票」投票率經濟成關鍵

法新社引述專家分析表示，數以百萬計巴西民眾討厭博索納羅（Jair Bolsonaro）或盧拉（Luiz Inacio "Lula" da Silva），甚至同時不滿二人，因此「拒絕票」將在今次總統決選扮演關鍵角色。在博索納羅過去近4年執政期間強硬的保守主義、否定新冠疫情和刻薄風格影響下，巴西社會出現嚴重分裂。里約熱內盧聯邦大學政治科學系教授古拉特（Mayra Goulart）指，目前巴西政治有「反對勞工黨主義」和「反博索納羅主義」兩大否定力量，稱它們將決定選舉結果。巴西政治顧問公司Arko Advice策略總監德阿拉岡（Thiago de Aragao）直言這是一場「拒絕選舉」，而非在選擇最理想領導人。他指大部分博索納羅的支持者並不喜歡或認可他，而只不過是出於討厭盧拉，反之亦然。

罰款不及車費 窮人恐多棄投票不利盧拉

其次，月初首輪有多達約3200萬名巴西民眾未有投票，比投票人數大大多出5倍。理論上該國強制民眾在選舉中投票，違者會被罰款3.5雷亞爾（約5.2港元），但因金額比往來票站的車費還低，故傾向支持盧拉的貧窮選民可能不會投票。巴西智庫瓦加斯基金會（FGV）政治分析師施廷克爾（Oliver Stuenkel）表示，投票率將是決選關鍵，愈多選民留在家中，對盧拉愈不利。

疫後失業高企 博索納羅難挽民眾失望

最後是經濟因素。雖然巴西經濟情况較新冠疫情高峰已有所好轉，但仍有950萬名工人失業，3300萬人面臨飢餓，物價對一般人來說仍然高昂，里約聯邦大學社會學系教授巴亞（Paulo Baia）指這令不少人對博索納羅「失望」。法新社指同時盧拉因令3000萬民眾脫貧的政治遺產而於經濟上備受追捧。博索納羅早前推出針對至少300萬個家庭的史上最大規模福利措施，今年首10個月共耗資674億雷亞爾（約1000億港元）。

在前天總統選舉電視辯論，盧拉批評博索納羅令巴西「比古巴更遭（國際）孤立」，博索納羅則控訴「整個（國家）系統都在針對他」。博索納羅又表明只有選舉過程「沒有不正常」方會接受落敗。他最近入稟指控電台禁播其競選廣告，高等選舉法院周三駁回案件，並準備好博索納羅會就選舉結果提出挑戰，加強對法院和法官的保安以防騷亂。

（法新社/路透社）