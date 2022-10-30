美流感季今年早來個半月 住院率逾10年新高

迄今累計88萬例 專家警告三重病毒夾擊

美國流感季節通常為10月至5月，又以12月和1月為高峰期，但今年流感季節提前約6周到來，且病情嚴重。CDC前日公布最新數據，估計由10月1日至10月22日，全美累計流感病例至少88萬宗，其中6900人住院，360人因為流感或流感相關併發症死亡，包括一名兒童，為2022至2023年流感季節首宗兒童死亡病例。在CDC覆蓋13個州的流感監測網絡中，累計流感住院率為每10萬人有1.5人住院，是2010至2011年流感季節以來同期最高。這也是自2009年H1N1豬流感大流行以來最高的流感「疾病負擔」（disease burden）；「疾病負擔」即特定疾病產生影響嚴重程度的指標，CDC會根據實驗室證實的病例、訪問醫生、住院和死亡情况來作出評估。CDC指目前美國東南部和中南部流感活動最高。

專家擔心，今年流感疫苗接種率較往年同期低。據CDC數據，迄今分發了約1.28億劑流感疫苗，較去年同期的1.39億劑少。CDC上周四發表一份有關智利流感報告，顯示今年流感疫苗在該國預防入院有效率為49%，高於2015年至2020年美國流感疫苗有效率的29%至48%。智利接種的疫苗針對甲型流感病毒株H3N2，跟美國當前主流病株相同。CDC鼓勵所有6個月大或以上兒童及成年人，最好在10月內接種流感疫苗。衛生專家警告，美國今冬會遭流感、新冠病毒及與感冒相似的呼吸道合胞病毒（RSV）三重夾擊。

（華盛頓郵報/華爾街日報/NBC）