佩洛西丈夫遇襲 掀政治暴力憂慮

極右兇徒疑為特朗普支持者

42歲男子德帕普（David DePape）前日凌晨時分打破佩洛寓所後門玻璃闖入，當時佩洛西的82歲丈夫保羅（Paul Pelosi）獨處屋內，德帕普持錘子威脅保羅，追問「南希（Nancy，佩洛西的名字）在哪兒？」，並試圖綁起保羅，直至等到佩洛西回家。政治新聞網站Politico引述知情人士報道，保羅遇事後向闖入者表示要用廁所，然後用事前放在廁所內充電的手機悄悄報警。美國有線新聞網絡（CNN）報道，他報警時使用「暗語」，沒有直接透露受襲，只是引領接線生意識到事態嚴重。

保羅扮去廁所用「暗語」報警

接線生發覺情况有異後迅速應對，救回保羅一命。3名警員凌晨2時27分抵達佩洛西寓所，有人從屋內開門。警員發現德帕普與保羅抓住鎚子爭持，喝令他們放下，德帕普搶去鎚子後重擊保羅至少一下。警員其後制服及拘捕德帕普，將兩人送院。保羅頭骨破裂，右臂和雙手嚴重受傷，須接受手術，料可完全康復。同為82歲的佩洛西事發時身處華盛頓，即日返回三藩市陪伴丈夫。佩洛西是4屆眾議院議長，常為美國極右勢力抨擊對象。2021年初國會山莊騷亂當天，闖入國會的暴民亦曾連連追問和搜索佩洛西的下落。

德帕普被控企圖謀殺、使用致命武器襲擊、虐待長者、毆打、盜竊等重罪（felony）。三藩市警方聯同聯邦調查局（FBI）、國會山莊警察調查事件和犯案動機。美國傳媒從社交平台及網誌，發現三藩市灣區有與德帕普同名同姓的網民，曾發表或轉載大量支持特朗普、指控2020年大選舞弊、反對民主黨、反猶，以及相信接種新冠疫苗會死人等認同極右陰謀論組織「匿名者Q」（QAnon）的言論，惟尚未能核證發文者是否被捕的德帕普。

《三藩市紀事報》報道，德帕普在2013年時是大麻首飾生產商。CNN報道，兩名親戚說德帕普生於加拿大卑詩省，約20年前移居加州，與家人關係疏離，有「強烈主見」，是個「咄咄逼人的發言者」。另有認識他的人稱，德帕普有吸毒問題。

拜登譴責襲擊「卑劣」 特朗普未發聲

遇襲事件後，拜登在賓夕法尼亞州一個競選活動對群眾說：「每個有良心的人都需要明確、毫不含糊地反對政治暴力，無論你的政治立場是什麼。」參議院共和黨領袖麥康奈爾對襲擊事件感到「震驚和憎惡」。參與國會山莊騷亂調查的共和黨眾議員金辛格在Twitter譴責誹謗政治對手、宣揚選舉舞弊謠言之煽動性競選言論歪風興起，這種做法也會招致暴力。特朗普直至美東時間上周六中午仍未有評論事件，其昔日副手彭斯則有表態譴責。

國土安全部聯同聯邦調查局、國會山莊警察、國家反恐中心前日發表聯合情報評估公告，提醒各州及地方官員提防選舉日臨近可能加劇的暴力威脅。公告指出2020年大選以來存在對「政治舞弊」的先入為主偏見及對選舉結果的不滿，都可能造成針對意識形態政敵、選舉職員等廣泛目標的暴力威脅。紐約市警方上周四（27日）已警告中期選舉臨近，國內極端分子可能攻擊政客、政治活動及票站。

（路透社/華盛頓郵報/CNN）