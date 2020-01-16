首爾梨泰院人踩人 至少59死150傷 疫下首次沒社交距離限制慶祝萬聖節 超過10萬人聚集

韓國今年早前解除了新冠控疫措施，這是疫情爆發3年以來梨泰院社區首次在沒有社交距離限制舉行萬聖節前夕慶祝活動，昨晚吸引逾10萬人聚集戶外狂歡，包括在鄰近梨泰院地鐵站的漢密爾頓酒店（Hamilton Hotel）附近街巷開派對。惟至晚上10時15分左右，漢密爾頓酒店那一帶不知何故突生人踩人。

50多人需即場施心肺復蘇

由於死傷者眾多且情况緊急，緊急救援人員乃至現場人士都參與為傷者即場進行心肺復蘇術，首爾市救護車全出動，當局又在附近搭設臨時急救站，還要動員京畿道、江原道等地救護車服務。首爾大學醫院和漢陽大學醫院等皆派出醫療隊到場參與救治。

急救現場之外，一些親友等擁抱安慰驚懼、哭泣的劫後餘生人士和目擊者。有些人焦急打手機，希望確定失蹤親人安全和所在位置。一名30歲李姓目擊者表示，晚上9時左右經過漢密爾頓酒店周圍的橫街小巷，已然似乎發生人踩人意外，他又謂事發後即使有管制措施，路人依然沒有遵守。警方和消防官員也表示，現場人士太多到難以管制的程度。

總統尹錫悅下達緊急救援指示，並設立危機管制中心。總理親赴現場視察。首爾市長吳世勳為事件中止歐洲之行回國。

（綜合報道）