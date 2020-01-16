日本增撥1.5萬億元救經濟 料通脹降1.2百分點 GDP推高4.6%

政府總財政支出為39萬億日圓，倘連同私人投資等合計將為71.6萬億日圓（3.8萬億港元）。新增補充預算內容包括，約12.2萬億日圓（6379億港元）鼓勵企業提供更多加薪和應對通脹措施；另有10.6萬億日圓（5642億港元）將投放於提升抗災能力與應付國家安全環境轉變的計劃。至於明年1月至明年秋季的省減電費、燃氣費負擔計劃，可讓住宅用戶明年平均節省4.5萬日圓（2658港元）。其餘措施還有刺激旅遊、支援育兒、促進出口、吸引廠家回國設廠等。

政府表示，估計這一攬子刺激經濟措施，將使明年通脹率下調超過1.2個百分點，同時將國內生產總值（GDP）推高約4.6%。

貨幣寬鬆政策維持 短期利率續-0.1%

岸田文雄昨晨說：「經濟措施旨在克服價格上漲並達至經濟復蘇。我希望保護人民的生計、就業和商業，同時為未來加強我國經濟。」

同日，日本央行決定維持貨幣寬鬆政策，將利率控制於極低水平，短期利率維持在-0.1%，並通過購買長期國債，使長期利率維持在零左右，將2022年度通脹預期由2.3%上調至2.9%。這決定使日圓再下跌0.8%至1美元兌147.46日圓。

日本是負債對GDP比率最高的國家之一。最新發表的數據顯示，該國物價增長見8年最快，當中東京本月物價增幅更是1989年以來最大。雖然該國目前近3%的通脹率依然低於許多發達國家，惟日圓貶值加劇，對物價構成壓力，影響家庭開支。岸田上月已宣布延長每月投入約3000億日圓的汽油津貼至明年1月。

學者不看好中長期財務狀况

標普全球市場財智首席經濟學家田口春實（Harumi Taguchi）道：「教我擔心的是，他們這種應付通脹與財政支出方法須繼續多久。中、長期財務狀况將艱難。」

（法新社/彭博社）