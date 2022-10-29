德國政府擬准華企收購德晶片生產線

德國《商報》（Handelsblatt）引述當地政府消息人士稱，經濟部正審批Elmos的汽車晶片生產線售予瑞典公司Silex Microsystems AB（下稱Silex）的交易。Silex是北京賽微電子（Sai MicroElectronics）的子公司。法新社同日引述一名德國官員稱，投資審核程序已展開。

《商報》報道，柏林可能最快下周向交易「開綠燈」。報道指出，與對最近其他中資收購案的審慎態度不同，德國財政部與經濟部都同意Elmos不掌有最先進技術，因此傾向批准Silex收購。但德國國安機構「聯邦憲法保衛局」（BfV）反對，警告指中國掌控關鍵產能足以讓北京對德國施壓。

德國國安機構反對 稱京可藉此施壓

德國經濟部暫未回應報道，Elmos則拒絕評論。該公司去年12月稱同意以約8500萬歐元（6.65億港元）淨購價，向Silex出售位於多特蒙德的晶圓廠。賽微電子周四發表聲明稱，公司及旗下海外子公司均未收到德國政府批准收購交易的官方決定或文件。

朔爾茨領導的德國聯合政府周三批准中遠集團（Cosco）收購經營漢堡港碼頭的「漢堡港口與物流公司」（HHLA）低於25%的股權。民眾在德國請願網站Campact發起「停止向中國出售漢堡港」聯署活動，一天內獲數十萬人簽名支持。漢堡大學亞非研究中心教授馮凱（Kai Vogelsang）等50多名德國漢學家聯名向朔爾茨發公開信，表示該交易將是對德國商業和科學部門為減少對中國的依賴所做的努力的嘲弄，並嚴重損害德國政治信譽，呼籲煞停。

華大使館警告勿政治化經貿合作

中國駐德國大使館連續數日在其官網上批評德國傳媒「無端炒作」，警告不要將「正常的經貿合作政治化」。另外，外交部昨日宣布朔爾茨將於下月4日展開訪華行程。

（法新社/路透社/中央社/新華社）