普京續責西方挑動烏戰 「全球面臨二戰後最危險10年」

稱俄中為親密朋友 但攻烏沒知會習

普京在具有俄羅斯官方聯繫的莫斯科智庫瓦爾代國際俱樂部（Valdai Discussion Club）的周年大會上發表演說，表示西方獨霸世界事務的時代正在結束，在人們面前的「也許是二戰結束後最為可怕、不可預測、同時也是重要的10年」，指控西方近年以至最近數月一直製造緊張局勢，在烏克蘭煽動戰爭，在台灣搞挑釁，破壞世界糧食和能源市場穩定，與基督教傳統價值相違的「西方新自由主義精英」正在「依靠一場危險、血腥、骯髒的遊戲，否認所有國家的主權和獨特性，且不考慮其他國家的利益」。

普京認為以俄羅斯為代表的「多極世界秩序新中心」和西方遲早須就共同未來展開平等對話，而且愈快愈好。他指俄羅斯不認為自己是西方的敵人，亦無意成為新霸主，該國「只是在捍衛自由存在和發展的權利」。他又辯解從未主動提及俄方或會使用核武，只是對西方國家領袖言論作暗示，又指「不需要以核武打擊烏克蘭」，強調那樣做「沒有政治、軍事等任何意義」。

被問對華態度時，普京指俄羅斯把中國和中國人民當成親密朋友，又指習近平是自己的朋友，與對方共同拍板兩國2000億美元（1.56萬億港元）雙邊貿易額目標。中俄又在軍事和軍事裝備領域等所有領域合作，普京認為中俄關係過去10年已前所未有地開放、互信和有效。

普京又稱，2月底攻烏前「沒有也沒必要」預先知會習近平，形容對方是「世界級獨立領導人」，「不會對任何事都生氣」，指俄中兩國各自就主權作出決定，又重申俄方認為台灣是中華人民共和國不可分割一部分的一貫立場。他質疑美國容許佩洛西訪台是為了挑釁中國作出報復，指美國在西方忙於抗俄期間損害對華關係，是違反理性思考和正常邏輯的非理性行徑。

專家質疑普京圖挑動反西方情緒

美國白宮國家安全委員會發言人柯比回應稱，不認為普京的演說反映其戰略目標有所改變，強調對方不希望烏克蘭作為一個主權獨立的民族國家存在。《紐約時報》則引述專研俄國政治的顧問機構R.Politik創辦人斯塔諾瓦婭（Tatiana Stanovaya）指，普京一直把烏克蘭戰事升級歸咎於西方政策，認為他試圖挑動世界各地反（西方）建制的情緒。

（綜合報道）