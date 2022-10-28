伊朗頭巾女「最後悼期」 家鄉萬人示威部隊開槍

當局封路阻不了 萬人赴墓地

伊朗傳統以死者離世後40天為哀悼期最後一天，各地民眾周三響應呼籲上街示威。網傳片段顯示保安部隊封鎖前往阿米尼家鄉薩蓋茲市（Saqqez city）的路，阻止民眾前往其墓園，當局又以爆發流感為由，關閉庫爾德斯坦省所有學校和大學，警告死者家屬勿舉行儀式。

然而當局行動無阻民眾前往墓園，在墓園高叫口號，伊朗法斯社（Fars）指約2000人其後聚集在薩蓋茲市示威。設於挪威的庫爾德族人權組織Hengaw在Twitter稱保安部隊向該市津丹廣場（Zindan Square）的民眾發射催淚氣體和開槍，帖文沒提及有否傷亡，但稱多個城市有逾50名平民在當局開火時受傷。國營伊朗通訊社（IRNA）引述官員指西部哈馬丹省城市馬拉耶爾（Malayer）一名革命衛隊成員被「暴徒」開槍擊斃。

清真寺受襲15死 ISIS認責

另外，伊朗城市設拉子（Shiraz）的「燈王之墓」墓葬兼清真寺周三亦受到襲擊，最少15死10傷，極端組織伊斯蘭國（ISIS）其後認責。伊朗官員指拘捕一名涉案槍手。伊朗外長阿卜杜拉希揚昨天稱他們不會允許聲稱捍衛人權的外國干預者及恐怖分子「玩弄伊朗的國家安全和利益」。

（路透社/法新社/CNN）