世盃政治 澳洲國足批卡塔爾人權 球員促補償外勞性小眾 君主稱指控過分

在周四公開的片段中，16名澳洲國腳一人一句，為在卡塔爾「受苦」的外勞和不能「自由戀愛」的性小眾發聲。門將馬修賴恩（Matt Ryan）說：「足球包含一些普世價值，例如尊重、尊嚴、信任、勇氣。我們代表國家時，渴望體現這些價值。」

16國腳拍片 宣揚普世價值

中場積臣艾雲（Jackson Irvine）說：「我們知道，卡塔爾奪得世界盃主辦權後，導致無數工人受苦」。球員指出，卡塔爾工人的待遇雖有改善，惟該國改革「未能貫徹始終，仍有改善空間」，促請卡塔爾設立移民工人資源中心、補償被剝削者。他們說：「這些受害的移民工人並不僅僅是一個數字。正如那些塑造我們國家及我們足球界的移民一樣，他們擁有同樣的勇氣和決心，希望建設更美好的生活。」

卡塔爾奪得2022年世界盃主辦權後，當地的外勞保薦人制度「卡法拉制」（Kafala System）受到關注。該制度要求所有外勞必須由卡塔爾本土單一僱主聘用和擔保。僱主對外勞擁有完全控制權，也成為剝削根源。儘管卡塔爾近年不再要求外勞離國前須獲僱主同意，但剝削問題仍在。

另外，卡塔爾的性小眾權益也受關注。根據卡塔爾的1971年頒布的《刑法典》，同性性行為可被判監最多5年。澳洲球員呼籲卡塔爾將所有同性戀關係非刑事化。

面對外界批評，卡塔爾君主塔米姆（Tamim bin Hamad al Thani）周二在電視演說中，批評有人指控卡塔爾侵犯人權，稱針對卡塔爾的行動「已太過分了」。他說，當局最初認為批評有建設性，但指如今的指控「已包括非常惡劣的謊言及雙重標準，不幸地促使很多人質疑這些攻勢背後的真正原因及動機」。

（英國天空新聞/法新社/衛報/SBS）