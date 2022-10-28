李在鎔升格會長 「新三星」時代揭幕

宣布增半導體投資 爭超越台積電

三星電子昨召開理事會（董事局）會議，表示鑑於當前不明朗的環球營商環境，以及加強問責與經營穩定的迫切需要，因此給予李在鎔授會長銜頭。三星電子同日宣布增加對半導體的投資，爭取超越台積電等記憶體對手。

全球最大晶片製造商三星電子是迄今仍由家族控制的三星集團旗艦子公司。三星集團的總營業額相當於韓國國民生產總值的五分之一，對該國的經濟穩健具關鍵影響。

捲朴槿惠官司與賄賂 繫獄耽擱接班

現年54歲的李在鎔是三星集團會長李健熙獨子。他1991年加入三星電子，2012年升為副會長，惟接班部署未完成，其父2014年心臟病發處半植物人狀態至2020年病逝。其間，李在鎔也因捲入朴槿惠的國政壟斷事件官司，及為賄賂罪名而服刑30個月至去年8月獲特赦出獄，遂耽擱了接班。儘管這8年間，三星各附屬公司所有重大決策，一直需要他簽批。

此外，三星現有59間子公司，預期今年的總銷售額達400萬億韓圜（逾2萬億港元）。不過因2017年李在鎔出席國會聽證會承認外界對統管三星集團的「未來戰略室」存在許多揣測和負面印象，宣布將之解散後，子公司各自為政，在環球業務而言並沒有總管機制，削弱了互相協作效益和連貫性，也影響到集團的資源分配。

李在鎔為首爾大學東亞歷史系學士、日本慶應大學工商管理學碩士，並曾在哈佛大學修業，通英、日語，曾為韓國馬術國家代表隊員。他與前妻林世玲有一子一女。

（Newsis/WSJ/彭博社/朝鮮日報）