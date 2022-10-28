東盟外長緊急會議商緬甸問題

會議重申致力5共識 印尼：失望沒顯著進展

東盟外長緊急會議昨於印尼首都雅加達的東盟秘書處召開，會後重申致力於5點共識。印尼外長蕾特諾（Retno Marsudi ）會後在記者會上，對5點共識的執行未有顯著進展表示「關注及失望」，呼籲有需要立刻停止暴力行為，並向緬甸軍政府傳達該信息。她又強調對問題「視而不見」並非東盟工作機制的選項。柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆（Prak Sokhonn）稱緬甸形勢仍然嚴峻與脆弱，但並非東盟缺乏努力和承諾所致，而是緬甸數十年來長期的內部衝突本身複雜與困難。他又認為東盟「不應就此氣餒」，「應更有決心」幫助緬甸達成和平方案，指「現時是時候行動」。

緬甸去年2月軍事政變後局勢混亂，東盟同年4月為此達成5點共識，內容包括緬甸各方即時停止暴力，就達成和平協議展開對話等。但監察組織指軍政府殘暴鎮壓異見，至今殺害逾2300人，包括近月多名政治犯被處決。

「人權觀察」亞洲區副總監羅伯遜（Phil Robertson）批評東盟不應流於空談，應為緬甸人權狀况訂立清晰而具時效的改進標準。

聯國人員：國際社會辜負了當地民眾

聯合國緬甸人權問題特別報告員安德魯斯周三報告指摘安全理事會「未有作為」，國際社會應對緬甸可怖的打壓人權情况長期不力，對軍政府未能構成足夠壓力，「毫無疑問地辜負了緬甸人」。

安德魯斯又稱現用於侵略烏克蘭的俄羅斯武器亦被用來殺害緬甸人，呼籲各國組成聯盟向緬甸軍政府實施制裁和武器禁運。但他指俄羅斯與緬甸軍政府有聯繫，相信前者會在安理會否決相關決議。俄羅斯常駐聯合國副代表反駁安德魯斯的報告並非基於事實，不宜評論是誰的武器殺害老弱婦孺等平民，呼籲安德魯斯應專注緬甸本身情况。

（法新社/路透社）